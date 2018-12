A Citylife la pausa pranzo è da Heinz Beck

Lʼeccellenza è questione di "Attimi" Ufficio stampa 1 di 9 Fotografia di Adriano Truscello Ufficio stampa 2 di 9 Fotografia di Adriano Truscello Ufficio stampa 3 di 9 Fotografia di Adriano Truscello Ufficio stampa 4 di 9 Fotografia di Adriano Truscello Ufficio stampa 5 di 9 Fotografia di Adriano Truscello Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Esperienza che nella città meneghina si impreziosisce grazie al design elegante dell’architettura e degli arredi, curato dallo Studio Novembre e che si arricchisce di un'offerta Bar Bistrot, con un ricco calendario di eventi, e di un ampio dehor esterno. Sia che ci si fermi al tavolo, o che si opti per il bistrot o per un aperitivo, il cliente avrà la possibilità di scegliere tra diversi menù moderni, costruiti su modelli alimentari coerenti con i ritmi della sua giornata e del suo tempo a disposizione.



Maestro di Cucina e amante dell’arte in ogni sua declinazione, Heinz Beck è riconosciuto come uno dei più noti esponenti della gastronomia mondiale. Originalità e intelligenza lo impongono da subito nella grande cucina internazionale, e italiana in particolare, con un percorso che lo porterà alla creazione di un proprio stile che oggi lo rende unico. Dal 1994 è alla guida de “La Pergola” del Rome Cavalieri, ristorante che porterà dagli inizi alle 3 Stelle Michelin. Le sue regole? Rigore ed equilibrio, ai fornelli così come nella vita. Il loro rispetto meticoloso, uniti al suo talento ed alla sua creatività, diventano tecnica riconosciuta in ogni letteratura gastronomica.



Stellato e pluripremiato, dal 1998 ad oggi è vincitore del premio “Five Star Diamond Award” e dal 2013 ottiene anche il “Six Star Diamond Award”, sempre erogato dall’American Academy of Hospitality Sciences, primo in Italia a ricevere tale riconoscimento; nel 2000 viene insignito della “Medaglia d’Oro del Foyer degli Artisti”, premio internazionale dell’Università La Sapienza di Roma, consegnato per la prima e unica volta a uno Chef; nel 2010 riceve il “Cavalierato dell’Ordine al Merito” della Repubblica Federale di Germania; nel 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali lo nomina “Ambasciatore del Gusto” per la valorizzazione all’Estero della Cucina Italiana di Alta Qualità e, sempre nello stesso anno, riceve il premio “Eccellenza Italiana”, simbolo della prima edizione del progetto nazionale ed internazionale “Eccellenze Italiane”; nel 2018 riceve la “Laurea in Bioenergie Naturali” dall’Università Popolare di Arezzo, ed è protagonista del “Food and Travel Italia Awards 2018”, nella categoria migliore Chef stellato. Tanti i premi, e tanti i libri scritti. L’ultimo, “Best of Heinz Beck” 10 piatti, vere e proprie lezioni di cucina, è già un grande successo.



Attimi by Heinz Beck promette davvero bene, tanto che è già vincitore del “Foodservice Award 2017”, come concept più innovativo dell’anno. “Attimi” è un modo completamente nuovo di vivere l’eccellenza alimentare. Parola del Maestro.



Attimi by Heinz Beck: Piazza 3 Torri, Milano - www.attimi-heinzbeck.it



Di Indira Fassioni