Il Gorgonzola alleato del desiderio, ideale da gustare a San Valentino

“Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare” recita un noto aforisma e cucinare, in effetti, è da sempre considerato il primo gesto d’amore, in particolare a San Valentino.

Si può festeggiare la sera più romantica dell’anno in mille modi: ricette creative, abbinamenti ricercati o piatti gourmet. Quello che è certo è che con il Gorgonzola DOP si porterà in tavola qualcosa di particolarmente goloso e… afrodisiaco!

Secondo le più recenti ricerche, infatti, tra i cibi capaci di stimolare il desiderio, e quindi considerati afrodisiaci, è possibile annoverare anche il Gorgonzola DOP che contiene diverse sostanze amiche dell’eros come la feniletilamina, la stessa sostanza dall’azione euforizzante che il cervello produce quando ci si innamora, e gli aminoacidi liberi, come la tirosina, che favorisce la produzione di dopamina, essenziale per il desiderio.

A sorpresa però, il Gorgonzola ha qualcosa in più che risiede proprio nel suo caratteristico aroma! A fare la differenza sembra essere l’acido valerianico, stretto parente di un feromone femminile cui si deve la sua fragranza “lussuriosa”.

Ecco allora una ricetta per rendere speciali e “piccanti” le serate più romantiche.

Paella di terra con verdure, pollo e Gorgonzola DOP

Ingredienti per 2 persone : 250 gr di Gorgonzola DOP - 400 gr di riso bomba - 2 peperoni rossi - 2 zucchine - 2 bustine di zafferano - 150 gr di petto di pollo - 1 lt di brodo di carne - Sale - Pepe nero - Olio evo

Preparazione :

Fate rosolare nella paellera il pollo tagliato a cubetti con due cucchiai di olio Evo per circa 15 minuti. Unite le verdure tagliate a cubetti e aggiustate di sale e pepe. Fate rosolare e poi sfumate con un bicchiere di brodo.

Unite il riso su tutta la paellera e coprite con il brodo bollente. Fate cuocere per 20 minuti senza mai girare il riso.

Poco prima che sia cotto unite lo zafferano sciolto in un goccio d’acqua e versatelo sul riso. Servite la paella guarnendola con il Gorgonzola DOP ed una macinata di pepe nero.

Di Indira Fassioni