Idee regalo gourmet per San Valentino

Olivieri 1882

SANVALENTINO è il dolce lievitato di Olivieri 1882 a forma di cuore, realizzato con un impasto molto simile a quello del suo pluripremiato panettone: ricco ma allo stesso tempo leggero, privo di conservanti, semilavorati, aromi e grassi vegetali. L’uso di materie prime accuratamente selezionate, tra cui le bacche di pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar, le farine di grani italiani, lo zucchero di canna grezzo, il miele di acacia italiano, il cioccolato fondente Valrhona 55% e le fragoline di bosco candite, garantisce un risultato eccellente tanto in termini di qualità, quanto nel gusto e nei profumi inebrianti. https://www.olivieri1882.com

Bodrato

Bodrato festeggia gli innamorati con le proposte più golose racchiuse nelle iconiche confezioni rosso passione e dal design unico: i croccantissimi Boeri dal cuore di grappa, le praline con cremosi ripieni, la nuova linea di Bodratini, le Piastrelle, tavolette di cioccolato nelle versioni bianca, al latte o fondente, impreziosite da fragole disidratate, olio essenziale di limone e vaniglia in polvere, la linea di cuori al cioccolato Petali o “Millerighe”, decorati a mano nelle tante varianti. E ancora, le mug con messaggi d’affetto, custodi dei bodratini: piccole sfere di cioccolato fragranti all’esterno e morbide all’interno. https://www.bodratocioccolato.it

Pasticceria Martesana

Due dolci in limited edition per la storica bottega milanese: la Torta San Valentino, una rivisitazione dell’iconica torta Dolce Sinfonia che sarà realizzata a forma di cuore, ricoperta di una golosissima glassa rossa e decorata con ali di pregiato cioccolato bianco. Inoltre, è disponibile la box di praline “innamorate” di San Valentino, pregiati cioccolatini dai gusti più classici come gianduia, cioccolato fondente e cioccolato bianco a sfiziosi cuori rossi ripieni di ganache di passion fruit e vaniglia, perfetti da condividere con il proprio partner. https://www.martesanamilano.com

Armani/Dolci by Guido Gobino

Per San Valentino Armani/Dolci by Guido Gobino propone due cioccolatini speciali racchiusi in un packaging romantico e raffinato: il cremino con doppio strato al caramello e la pralina rossa decorata a mano, con cuore fondente morbido e granella di cacao. Il colore rosso, simbolo di amore, torna nel pack dedicato ispirato alla carta da parati Rigoletto di Armani/Casa. Il motivo decorativo originario a intarsio viene reinterpretato nella delicata stampa grafica della latta a forma di cuore e della carta che ricopre le classiche scatole quadrate da 4 e 9 praline. Il nastro a righe sottili bianche e rosse, chiuso a forma di papillon, completa le eleganti confezioni. www.armanidolci.com

I cuori di Chef Filippo Sinisgalli

I cioccolatini multicolore di Chef Filippo Sinisgalli sono un omaggio a tutte le forme di amore. Un romantico messaggio, realizzato con i più pregiati cacao, che si potrà acquistare solo su ordinazione per il periodo di San Valentino oppure gustare come coccola di fine cena presso il ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano. https://www.ristorantezurkaiserkron.it

Cru Caviar

Valentine's Day è il caviale degli innamorati, la limited edition di Cru Caviar, ideale per cene semplici ma autentiche e "home-made." Il suo gusto è delicato e raffinato, il sapore coinvolgente e soave. È disponibile nella confezione da 30 e 50 g, ma anche nell'Exclusive Set con annesso cucchiaino di madreperla. https://caviar.it

Planted

La start-up svizzera arrivata in Italia a Ottobre 2021 vuole celebrare l’amore nel giorno di San Valentino con una ricetta che fa bene al cuore ma soprattutto all’ambiente: ecco il Pink Baozi, il celebre piatto orientale colorato di rosa grazie alla barbabietola, ripieno di verdure e planted.pulled, uno dei cavalli di battaglia del brand. Planted produce sostitutivi alla carne, utilizzando solo fibre e proteine di piselli, acqua, olio di colza e vitamina B12, raggiungendo così un altro grande traguardo, quasi 500.000 animali salvati! Se non è amore questo... https://it.eatplanted.com

CBM Italia Onlus

Scegliere i doni di CBM Italia Onlus contribuisce a salvare dalla cecità migliaia di bambini e adulti, che potranno essere curati nel nuovo reparto oculistico dell’Ospedale Mengo, a Kampala, in Uganda. Cruciani ha realizzato in esclusiva per CBM una linea di braccialetti in pizzo macramè, di colore rosso o chanel, impreziositi da un punto luce Swarovski, con una linea che rappresenta la mission degli oculisti di CBM. Una proposta dolciaria, fatta a mano sono invece i Croccanti AutoreChocolate: mandorle e nocciole ricoperte da finissimo cioccolato fondente. Disponibili nella Combinazione Elegante (bracciale+croccanti) o nella Combinazione Romantica (bracciale+croccanti+pergamena illustrata in carta Tintoretto per scrivere il proprio messaggio d’amore). https://www.cbmitalia.org/regali-solidali

Limoniamo?

Citrus l’Orto Italiano, azienda attenta alla sostenibilità, propone una confezione da due limoni con uno spiritoso invito: “Limoniamo?”. Un'esortazione ironica per rendere spensierata la giornata di tutti, dagli innamorati ai single, una sferzata di allegria che fa bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente. I limoni di Citrus sono vivaci, dalle forme armoniche e rigorosamente con buccia non trattata ed edibile. La confezione da due limoni di Citrus l’Orto Italiano è prodotta con cartoncino proveniente da foreste responsabili e rispetta i ritmi della natura, alternando il Primofiore, il Bianchetto e il Verdello. www.citrusitalia.it

Liquore delle Sirene

Un aperitivo naturale ispirato dalla tradizione veneta e dall'amore che Liquori delle Sirene ha per la natura, nato dall’unione tra i vini bianchi del Garda e dalle singole macerazioni di diverse botaniche, fra tutte la genziana che, con le sue note di assenzio, crea un blend di vino "amaricato". Questo nuovo Americano racconta con una leggenda che si tramanda da generazioni sul Lago di Garda: in una calda notte d’estate alcuni pescatori si riposavano nella baia delle Sirene, riparata dalle onde. All’improvviso apparvero delle bellissime sirene che offrirono ai marinai una bevanda che diede loro la forza e il desiderio di tornare a casa dalle loro mogli. Da allora, in quella baia, le sirene ritornano a portare il magico liquore ai pescatori sfiancati dalla potenza delle onde del Lago. http://www.liquoredellesirene.com



Cantina Urbana

L’urban winery di Milano propone la Make your Wine Experience with Love. Si tratta di un’esperienza nell'unica cantina del capoluogo lombardo pensata per la coppia: prevede la creazione del proprio “vino della coppia” sotto la guida di un cantiniere professionista, la visita alla zona di produzione, la partecipazione a una blending session e a una degustazione di 4 vini prodotti dalla cantina, con tagliere di formaggi e affettati in abbinamento. Ogni coppia riceverà una bottiglia del blend creato da portare a casa con un'etichetta speciale. https://www.cantinaurbana.it



Gin Mare Valentine’s Day

Il rosso corrisponde per antonomasia a San Valentino: tutto si tinge di scarlatto in onore dell’appuntamento che molte coppie attendono per celebrare il loro amore e dedicarsi un pensiero romantico. La proposta per il giorno dell’amore è un Lupercalia Valentine’s Day Cocktail, un drink a base Gin Mare, caratterizzato dal colore rosso rubino intenso e dall’aroma fruttato. Per vivere un San Valentino mediterraneo perché Gin Mare è passione, il giusto compromesso per “disconnect to connect” dalla realtà. Il cocktail è composto da 60 ml Gin Mare, 60 ml Creme de Mure, 60 ml Vino Rosso Carmenere, da completare con Cava Brut Nature. https://www.ginmare.com

Schoenhuber

Preparare un dolce fatto in casa è sempre uno dei gesti più apprezzati: per questo servono i giusti strumenti, come lo Stampo per mini-torte e lo Stampo per biscotti di Lèkuè e la Tortiera a forma di cuore di Kuechenprofi. Per un regalo utile da usare ogni giorno ecco la ricca proposta di tazze firmate Koenitz che, grazie a diverse fantasie, incontrano i gusti di tutti. Di Sagaform è l’elegante Vaso Moon, il regalo adatto a chi ama gli oggetti dal design minimalista. Infine, la speciale confezione regalo composta da due Calici Spritz di Ritzenhoff, per brindare insieme alla festa più romantica dell’anno. https://www.schoenhuber.com

Poderi San Pietro

Un vino dedicato alla donna, con un delicatissimo colore rosato, elegante, accattivante inusuale: ecco Nuè, il primo vino rosato fermo prodotto dall'azienda di viticoltori milanesi Poderi di San Pietro, ottenuto da uve 100% pinot nero, che rappresenta, in etichetta, un tributo alla bellezza della donna. Con i suoi 12 gradi, Nuè rappresenta, al naso e al palato, un’esplosione di sapori intensi di frutta (fragolina di bosco), fiori (viola e rosa) e una leggerissima nota eterea. https://www.poderidisanpietro.it/it

L’Ancestrale rosato di Poggio Cagnano

Ancestrale è il rosato rifermentato in bottiglia di Poggio Cagnano, artigiani del vino che lavorano in alta quota sulla Maremma Toscana, con vista sull'Argentario. A base Sangiovese, è un'etichetta dall'intrigante bouquet di profumi che vanno dalla rosa canina al pompelmo rosa. Un vino di grande beva e in costante evoluzione, che in bocca richiama i sentori di agrumi e una freschezza in grado di bilanciare piatti ricchi e piccanti o stuzzichini gustosi. www.poggiocagnano.it

L’Amarone di Tedeschi

Le uve arrivano dai vigneti migliori della Valpolicella, il nome ricorda il terreno caratteristico di quest'area vocata e la perfetta esposizione al sole delle vigne. Marne 180 è l'Amarone della Valpolicella di Tedeschi, famiglia che da oltre quattro secoli scrive la storia vitivinicola del territorio. Un vino equilibrato e di ottima struttura, con note di vaniglia e di etereo, legate al periodo di maturazione in botte; unite a sentori di frutta dolce come ribes, mirtillo e ciliegia. Il gusto è rotondo, per un vino lungo e persistente, per le cene più eleganti. www.tedeschiwines.com



DOVE MANGIARE

Ristorante Il Palagio del Four Seasons Hotel, Firenze

L’Executive Chef Paolo Lavezzini per questo San Valentino, ha ideato uno speciale menu degustazione ad hoc, da assaggiare immersi nell'atmosfera del ristorante Il Palagio, all’interno del Four Season Hotel di Firenze, oppure comodamente a casa vostra scegliendo l'opzione da asporto (con un menu differente). Il menu comprende Pesce Morone al farro tostato, frutto della passione e infuso al rosmarino, Risotto con foie gras, scampi e lamponi, Controfiletto di vitello alla brace, chimichurri di verdure e maionese all’aglio dolce e lo speciale dessert Romeo&Giulietta. https://www.ilpalagioristorante.it

Cuoco e Camicia, Roma

Lo chef Riccardo Loreni di Cuoco e Camicia ha ideato un menu degustazione con sapori avvolgenti e gustosi: la cena si apre con una selezione di mise en bouche con calice di franciacorta brut Castello Bonomi e le Capesante scottate, zucca, teriyaki, passion fruit. Immancabile l’Ovetto morbido, pecorino, funghi croccanti, un must del ristorante come anche la pasta fatta in casa. Per l'occasione si potranno degustare i Cappellacci di maiale brado, mele, miele, verdure amare e i Tortelli in brodo al contrario, spuma di mortadella. Per secondo lo chef propone Manzo, shiitake, lardo e wasabi e per dessert uno slancio goloso con il Brownie al cioccolato, arachidi, mango, passion fruit. https://www.cuocoecamicia.it

Dao Chinese Restaurant, Roma

Lo Chef Zhu Guangqiang di Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con dei piatti afrodisiaci e piccanti. La cena inizia con il cocktail Bocciolo di Rosa a base di spumante, acqua di rose e litchi da sorseggiare insieme a Wonton fritti, caramelle croccanti di sfoglia ripiene di gamberi, e Toast di gamberi con semi di sesamo. Il primo piatto è da condivisione, Cha Sha Bao bianco e nero, morbidi scrigni che contengono carne di maiale alle cinque spezie, a seguire Riso di Yang Zou, riso saltato con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi, Fiamma di gamberi piccante con arachidi e spezie e il Pollo al sesamo in salsa agrodolce. A chiudere due dolci da condividere con la persona amata: il Budino al litchi e la Mousse di riso al cioccolato. https://www.daorestaurant.it

Butcher, Verona

Il ristorante-macelleria situato nel centro storico di Verona, per celebrare questo San Valentino, propone uno speciale percorso degustazione pensato per gli amanti delle carni pregiate, da animali provenienti da allevamenti controllati e cresciuti esclusivamente al pascolo. Il menù prevede, tra gli altri, la Battuta di Garronese Veneta frollata 30 giorni, olio di manzo dry aged, nocciole, sfoglia di cetriolo, polvere di nero di seppia e cappero e dragoncello, e il Risotto Acquerello mantecato al blue cheese, disco di Garronese Veneta frollata 30 giorni, pistacchio, pepe Jamaica. http://www.butcher-verona.com

Ristorante Trequarti, Vicenza

Immerso nel verde dei Colli Berici, il ristorante Trequarti di Alberto Basso è il posto ideale dove scoprire le tradizioni culinarie locali riviste in chiave innovativa. Il 14 febbraio propone un menu degustazione per rendere davvero speciale la serata più romantica dell’anno, composto da Bacalao in oliocottura, Carpaccio di Wagyu, Spaghettoni con scampi e lime, Riso Mera5 con crema di rapa e rafano e Tiramisu salato. È possibile fare l’abbinamento dei vini. https://ristorantetrequarti.com

Ristorante Carignano, Torino

Una Stella Michelin all'interno dello storico Grand Hotel Sitea di via Carlo Alberto, con i suoi oltre 90 anni di storia e quarta generazione di imprenditori che rappresenta il meglio dell'hotellerie subalpina, la famiglia Buratti. Il Grand Hotel Sitea rappresenta il meglio dell'art de vivre torinese con un menù gourmet ma che rimane sempre riconoscibile al gusto e all'occhio interamente realizzato dal famoso chef Fabrizio Tesse. https://ristorantecarignano.it

Meatball Family, Milano

Per la festa degli innamorati, Meatball Family, la prima catena italiana specializzata in polpette di Diego Abatantuono, propone un menù ad hoc che si apre con un calice di prosecco e un entree di benvenuto, prosegue con una degustazione di polpette e giunge al grande protagonista di questa serata d’amore: un piatto di spaghetti e polpette, cavallo di battaglia di Meatball, da condividere con la persona amata. La cena si concluderà con un dolce della casa. https://themeatballfamily.com

Mi View Restaurant, Milano

È un percorso ispirato all’amore il menù di San Valentino ideato dallo Chef Cristian Spagnoli al Mi View Restaurant, il ristorante legato ad Artigiano in Fiera al ventesimo piano della Torre WJC del Portello. La proposta per gli innamorati sarà accompagnata da aforismi tratti dalla letteratura, dal cinema e dalla musica. E così William Shakespeare (“Se la musica è il cibo dell’amore, suonate”), seguito da Lord Byron (“Sin da quando Eva mangiò la mela, molto dipende dalla cena”), preludio dell’antipasto: scampo di Molfetta, gambero di Mazara ed essenza di mandarino e passion fruit. Si prosegue con Federico Fellini (“La vita è una combinazione di pasta e magia”) per introdurre il primo piatto: tortello di astice e peperoncino, salsa alla papaya e cardoncello affumicato. Quindi il main course di Cefalo bosega, carote, nocciola e cipolla bruciata, accompagnata sul menù della citazione di Claudio Baglioni (“Non chiedo un poco più di pane ma che tu lo mangi insieme a me”). Il dessert non poteva che riportare a Guy de Maupassant (“La golosità ha sull’amore mille vantaggi”) ed è una sorpresa di cioccolato, lampone, cocco e lime. https://miview.it

Desco, Milano

Roberto Godi, chef di Desco, mira a stupire i suoi ospiti con piatti dagli ingredienti ricercati e afrodisiaci: dallo Scampo Saor, proposto con foie gras royale, chutney peperoncino e cioccolato fondente, al Risotto all'Ostrica servito con gel rucola e zenzero candito al miele nostrano. Si conclude con l'iconica Love Cake Balloon con dedica personalizzata incisa. Disponibile anche una proposta vegana. https://descomilano.it

Daniel Canzian, Milano

Lo Chef Daniel Canzian presenta due speciali menù di mare, uno da gustare presso il ristorante e l'altro disponibile per il servizio a domicilio. Tra i piatti protagonisti del primo figurano il Carpaccio di cappesante e ortaggi invernali con guazzetto ai ricci di mare e le Mezzelune di patate di montagna con barbabietole e caviale e prosecco. La versione "DanielCanzian a casa tua" è altrettanto ricca di sapori e include tra l'altro il sushi box veneziano “Carnevale di Venezia” e gli gnocchi di zucca con scampi, nocciole ed emulsione di crostacei. https://danielcanzian.com

Veleno, Brescia

Il ristorante-pasticceria sito al primo piano di Palazzo Martinoni già di Rosa, propone per San Valentino un menu con il loro tipico stile raffinato e contemporaneo, in cui predominano il rosso e ingredienti del futuro come l’ibisco, il pino mugo, la barbabietola. In cucina c’è lo chef Maurizio Amato, coadiuvato in sala dal manager Davide Patruno, e nel menu del 14 febbraio potete trovare dall’antipasto di Capasanta grigliata, infuso di ibisco e zenzero, erbe spontanee fino al secondo di Cervo, mele al ribes, rosa canina. Se siete amanti dei sapori incisivi e con un certo mordente, questo è di sicuro il ristorante che fa per voi. https://www.velenobrescia.it

San Domenico, Imola

Per festeggiare in grande, anche quest’anno lo chef Max Mascia del ristorante Due Stelle Michelin più longevo d’Italia è pronto ad accogliere coppie, single e amici che non vogliono rinunciare alla grande tradizione della cucina italiana e alla mano delicata e attentissima a materia prima e stagionalità di Max. Sei portate che raccontano la sua cucina, da abbinare alla selezione del Sommelier Francesco Cioria. https://www.sandomenico.it

Giorgia Brandolese

A cura di Indira Fassioni