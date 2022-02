World Nutella Day: si celebra la crema spalmabile più amata al mondo

“Che mondo sarebbe senza Nutella?” È il claim indimenticabile istituito nel 2007 da Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella a tal punto che pensava meritasse un giorno da dedicarle e come ogni anno il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day. In questa occasione i fan condividono sui social immagini, idee, ricette, ispirazioni, foto e video dedicati alla crema spalmabile più celebre al mondo.

Come celebrare il World Nutella Day?

Come suggerito da Nutella, il modo migliore per festeggiare questo giorno, è semplice.

Si possono realizzare ricette, fare fotografie particolari, creare oggetti o opere d’arte con Nutella, creare un accostamento di sapori originali, raccontare della prima volta che si è assaggiata, regalarla o farla assaggiare a chi si ama, realizzare un video-party con gli amici per mangiare Nutella, scrivere una canzone o poesia sulla Nutella o fare colazione con Nutella. Il tutto da condividere sui social con l’hashtag #worldnutelladay.

1946: nasce la primissima “Nutella”

Dopo la seconda guerra mondiale, il cacao era difficile da reperire. Così, il signor Ferrero, da un piccolo paesino del Piemonte, riuscì a trasformare il problema in una grande opportunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo, l'antenata della Nutella.

La pasta dolce della prima ricetta era chiamata “Giandujot”, come la tradizionale maschera di Carnevale e aveva la forma di un panetto da tagliare a fette e spalmare sul pane.

Nel 1951, viene trasformata in una crema più facile da spalmare chiamata SuperCrema e nel 1964, infine, con la ricetta migliorata, viene ideato il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao, a cui viene dato un nome che ancora oggi è sinonimo di crema spalmabile e sorrisi.

5 febbraio 2021: nasce la moneta dedicata a Nutella

In occasione del World Nutella Day, nell’anno in cui ricorre il 75° anniversario dalla fondazione dell’azienda Ferrero, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso una moneta d’argento, coniata dalla Zecca, dedicata allo storico prodotto all’interno della Serie “Eccellenze italiane”, con un valore nominale di 5 euro. E tra le eccellenze ed i prodotti simbolo dell’italianità nel mondo non poteva mancare Nutella, frutto della intuizione del grande imprenditore, Michele Ferrero.

https://www.nutella.com/it/it/world-nutella-day

Di Indira Fassioni