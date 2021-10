I sapori pan-asiatici arrivano a Roma

Wagamama è arrivato per la prima volta a Roma: pronto ad accogliere le specialità pan-asiatiche del ristorante specializzato in casual dining, è il Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino, il più grande parco commerciale d'Italia. Le porte del nuovo ristorante comprendono 410 mq a disposizione, di cui circa 95 dedicati al dehor e 210 posti a sedere (di cui 90 esterni).

In un ambiente dal design caldo e accogliente, fatto di legni e marmi, con la cucina centrale a vista, vengono servite le pietanze ispirate alla tradizione giapponese, alla filosofia del “positive eating” che abbraccia il “positive living” e tradotto nell’iconico motto del brand “diffondere positività dalla scodella all’anima”.

Un’esaltazione di profumi e sapori che raggiunge anche la vista grazie ad un impiattamento accurato in cui spiccano i colori vivaci tipici degli ingredienti selezionati sempre freschi e di alta qualità, sapientemente abbinati per portare in tavola piatti bilanciati e sani.

Oltre 40 le portate tra cui scegliere, preparate rigorosamente al momento, senza dimenticare i bambini con gli speciali menù dedicati. Tra proposte iconiche ed esclusive, il pollo al katsu curry, petto dorato accompagnato con la famosa salsa, il riso e l’insalata. Ampio spazio al tradizionale donburi, riso cotto al vapore e poi saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste, al teppanyaki, noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure, ai deliziosi ramen, le profumate zuppe di noodles con carne o verdure servite nelle tipiche ciotole, fino ai gyozas, i tipici ravioli giapponesi. Ad accompagnare le pietanze o per gustosi spuntini, un’ampia selezione di centrifughe preparate con ingredienti freschi abbinati in modo originale e stuzzicante.

Il concept Wagamama

'kaizen' significa 'miglioramento continuo' ed è la filosofia vicina a Wagamama. Il ristorante propone cucina di ispirazione giapponese, in grado di unire cibo fresco e nutriente ad un servizio amichevole dal buon rapporto qualità-prezzo. Dall’apertura del primo ristorante a Londra nel quartiere di Bloomsbury nel 1992, Wagamama ha proposto una nuova esperienza gastronomica nel Regno Unito, ispirandosi ai frenetici bar di ramen giapponese e alla celebrazione del cibo asiatico, ed è attualmente presente in 22 paesi con 215 ristoranti.

Ha inventato un modo unico di mangiare portando freschezza, nutrimento, sapori dell’asia a tutti, da 20 anni: due decenni per affinare le competenze e migliorare le ricette per inventare con le spezie e scoprire sapori, che continuano a migliorare ogni giorno.

Il menu

Wagamama è esempio di eccellenza nella cucina asiatica moderna: il menu di ispirazione asiatica è, infatti, stato creato per lenire, nutrire, sostenere ed ispirare. Si può scegliere tra diversi i tipi di riso e noodles, con insalate fresche di contorno. Ci sono dessert, centrifughe, bevande calde, vino, sake e birre asiatiche artigianali.

Seguendo la filosofia kaizen, gli standard Wagamama sono elevati e gli ingredienti autentici e stagionali sono cucinati e serviti freschi. Ogni piatto viene servito appena pronto, i colori e gli aromi, i sapori e le spezie sono sempre di alta qualità.

Wagamama ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Confimprese 2018 come miglior format premium internazionale in Italia e il prestigioso premio britannico per l'azienda migliore e più ammirata nei CGA Peach Hero e Icon Awards 2017. Sempre nel 2017 ha ricevuto il multiple casual dining award come marchio dell'anno e, in precedenza, il CGA Peach Honours Award nel 2015 come “Best Evolutionary Brand”. Da ricordare anche il Consumer Choice Award nel 2014 (votato da oltre 20.000 consumatori inglesi) come brand numero uno del Regno Unito.

https://www.wagamama.it

Di Indira Fassioni