“Latta Social Club”: tra miscelazione e fermentazione

I fermentati di LATTA, locale dedicato ai fermentati di Roma, in zona ostiense (via Pacinotti), sono protagonisti delle serate in cucina e al cocktail bar. La sfida è quella di mettere il fermentato nel drink e nel piatto, con cinque ospiti per cinque serate imperdibili.

Il “Latta Social Club” è partito il 25 ottobre con il barman Claudio Peri dal Soda Jerk di Verona e proseguirà l’1 novembre con Flavio Angiolillo del Mag di Milano, il 15 novembre con il “fermento” in cucina, nei piatti di Marco Martini (Marco Martini Restaurant, Roma), il 6 dicembre in quelli di Alessandro Miocchi di Retrobottega, Roma) ed, infine, a chiudere il carosello, arriverà da Milano Dom Carella di Carico.

Partecipare alle serate, che iniziano alle ore 21, spalanca le porte di ingresso al “Latta Social Club”, format ideato per fidelizzare quei clienti appassionati, curiosi e sperimentatori.

Com’è nata l’idea?

Alessandro Procoli di Jerry Thomas e Marco Moroni di Bistrot Bio hanno spedito quattro fermentati in lattina a cinque amici, di quelli veramente bravi. Agli chef Marco Martini e Alessandro Miocchi hanno chiesto di metterli nei piatti, che poi finiranno dritti dritti sul menu di LATTA; ai barman Claudio Peri, Flavio Angiolillo e Dom Carella hanno chiesto di farci un Highball esplosivo e di venire a Roma, da LATTA, a raccontarlo.

Che cos’è un Highball? Ecco, dunque, un buon motivo per entrare a far parte del “Latta Social Club”. Un Highball è un long drink fresco e dissetante, composto da una base alcolica a cui si aggiunge il cosiddetto filler che in genere è soda o una bevanda gassata. Ma da Latta le regole vengono stravolte, e viene aggiunto un fermentato.

I protagonisti delle serate: fermentati in cucina e al bar

XANANAX: è una kombucha. Qui una simbiosi di lieviti e microrganismi fermenta un succo fresco d’ananas.

Ingredienti: purea di ananas, acqua, zucchero e lieviti.

MEAD: viene prodotta attraverso un’accuratata selezione di Miele Biologico (Millefiori e Castagno) del Viterbese (Lazio).

Ingredienti: blend di Miele Biologico (Millefiori & Castagno), acqua e lievito belga.

WILDEN BOOST: è una kombucha nata da un progetto di collaborazione sperimentale tra Latta Fermenti e Miscele e Wilden Herbals. Qui una simbiosi di lieviti e microrganismi fermenta una tisana a base di botaniche antiossidanti e immunostimolanti.

Ingredienti: zenzero, citronella, alloro, arancia dolce, ginepro, curcuma, echinacea, pepe nero, sambuco, acqua, zucchero e lieviti.

HARD SELTZER: Qui si ritrova un aroma esotico di mango accompagnato da una piacevole nota erbaceo-citrina proveniente dall’utilizzo della Melissa Officinalis. Il tutto é fermentato con lievito “kveik” norvegese dal sapore neutro ma in grado di accompagnare la piacevole nota agrumata.

Ingredienti: purea di mango, acqua, malto destrine, zucchero e lievito norvegese.

https://www.facebook.com/lattaroma

Di Indira Fassioni