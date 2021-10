Terry Monroe firma la nuova Cocktail Society ORO Scrt Room

Sul Naviglio Pavese ha aperto una nuova Cocktail Society segreta: si chiama ORO Scrt Room e vi si accede solo su prenotazione tramite la cornetta di un telefono di una casa di piacere. Ideatrice è l’alchemica barlady Terry Monroe, fondatrice di Opera 33 e del laboratorio Speziology, la quale ha creato un’esclusiva Cocktail Society fuori dal tempo e dalle mode, della quale si diventa membri per vivere, serata dopo serata, esperienze di miscelazione costruite a partire da desideri e mood del cliente.





Cerimoniera d’eccellenza, Terry Monroe accoglie gli ospiti dietro un bancone da laboratorio farmaceutico, con la bottigliera formata da 79 aromi (79 bottiglie che contengono gin, whisky, tequila, rum e vodka aromatizzati), dove 79 sono gli elementi della tavola periodica e il 79° l’ORO.





Il passaparola innanzitutto, a cui segue la prenotazione sul sito o sui social, una firma sul registro di ORO poi e finalmente si riceve la prima Moneta di Rame: è così che dietro la spessa tenda in velluto si svela – come in uno spettacolo teatrale - un mondo speciale in cui protagonista assoluto resta il cocktail e il piacere nel berlo.



Entrare nel salotto – complici gli arredi scelti - è come compiere un viaggio in Europa: una Versailles barocca, la Londra dei Gin, Pigalle e i misteri gaudiosi dell’assenzio, New York e i suoi tumbler di whisky, una New Orleans coloniale e la Vecchia Milano di una casa di tolleranza d’antan. Divanetti, poltroncine, tavolini, e abat-jour dalle luci soffuse sono lo sfondo su cui va in scena lo spettacolo di ORO.





Al primo incontro si riceve dunque la Moneta di Rame e si diventa un “Numero” con cui prenotare le esperienze successive. Al secondo incontro si scambia la Moneta di Rame (che si può cedere a un nuovo avventore) con una Moneta d’Argento. Solo al decimo incontro si ottiene la Moneta d’Oro e si accede alle experience superiori.





La drink list, molto complessa ma mai estrema, è solo una traccia per lasciarsi guidare in un viaggio alchemico tra colori e aromi che porterà ciascuno a vivere ogni volta esperienze differenti: a ciascuna serata, a ogni cocktail bevuto, si delinea il profilo dell’ospite, e l’experience sarà sempre più tailor-made.

I distillati aromatizzati e i cocktail vengono sempre serviti con dei piccoli bocconi abbinati.





Il percorso è lungo e non sarà mai lo stesso, per nessuno. Perché ORO, va ricordato, non è solo il 79° elemento, è anche un palindromo, la cui R rovesciata indica che si può cambiare direzione in qualsiasi momento.



La barlady Terry Monroe



Lucana di nascita, milanese d’adozione, Terry Monroe (classe1975, per molti Terylin, per la madre Maria Teresa), dopo gli studi in scienze erboristiche, nel 1997, a soli 22 anni, apre il suo locale Opera Café, diventato Opera 33, luogo di continua sperimentazione e considerato uno dei capisaldi della miscelazione milanese. Da Opera 33 nasce Speziology, il laboratorio delle spezie da cui hanno origine le consulenze e i corsi di formazione destinati ai barman, bar e ristoranti con bar.

Dal 2012 Terry Monroe collabora come docente di mixology nelle le migliori scuole per bartender oltre ad essere taste hunter (aromatière, tecnico esperto di aromi) per aziende che producono distillati e liquori.



“Perché è nato Oro? Perché abbiamo smesso di dare valore al drink. Il cocktail invece va vissuto senza che il bartender diventi una presenza invadente. Deve piuttosto accompagnare il cliente al piacere di bere qualcosa di suo gusto, o che lo incuriosisca”.

https://oroscrtroom.it

Di Indira Fassioni