I cibi che fanno bene

Chi l’ha detto che i carboidrati non possono far bene? Continuamente demonizzati, snobbati, ma implacabile oggetto del desiderio di chi ama mangiare, pare che stiano vivendo però un periodo positivo , a dispetto di tutto quel che si dice solitamente sul loro conto. In America si parla infatti di tendenza “ Carb Revival ”, cioè di un nuovo interesse per i carboidrati da parte dei più giovani, complice il successo di ristoranti specializzati in primi piatti fatti in casa , così come delle panetterie naturali . In America come in Italia. Dove stiamo assistendo a un interessante revival del pane, quello buono e fatto bene, oltre che della pasta fresca fatta in casa.

Nell’impresa di riabilitare i carboidrati si è cimentata, per esempio, la food writer e nutrizionista olistica Ivy Moscucci – specializzata in alimentazione che regola la glicemia e rafforza il sistema immunitario – con il suo libro Carboidrati buoni. Pani pasta e pizze che fanno bene, uscito il 27 giugno scorso.

Da sempre appassionata di cucina naturale e biologica, Ivy inizia a dedicarvisi completamente per necessità, quando scopre che l’indice glicemico basso degli ingredienti e l’assenza di zucchero bianco, farine raffinate e alimenti industriali aiutano a contrastare il suo disturbo alla tiroide (tiroidite di Hashimoto) e il diabete di tipo 1 del marito, a tal punto da permettere a entrambi di ridurre le dosi quotidiane di medicine e, in contemporanea, di aumentare vitalità, salute e benessere.



Quindi sì, i carboidrati fanno bene. A patto di monitorare l’indice glicemico (IG) e il carico glicemico (CG) degli alimenti, in questo caso farine e cerali. Scrive l’autrice: «L’indice glicemico indica con quale rapidità il corpo utilizzerà gli zuccheri presenti nel cibo che hai appena mangiato. Questa reazione del corpo si misura con una scala che va da 0 a 100: più alto è il numero, più il cibo è “stressante” per il nostro organismo. Ti basti sapere che gli alimenti industriali, raffinati e impoveriti, hanno un IG alto, oltre 70, e che se sottoponi il tuo corpo a uno stress continuo, nutrendoti spesso con cibi simili, a lungo andare questo potrebbe provocare complicazioni nonché lo sviluppo di gravi patologie come il diabete».



Carboidrati buoni è un libro pensato per chi sta iniziando una transizione da una cucina convenzionale; per chi non riesce a immaginare una vita senza dolci e non riesce a rinunciare al pane, alla pasta o alla pizza, ma vuole anche mantenere la glicemia stabile e l’umore positivo. È stato pensato per chi vuole cimentarsi nella preparazione meditativa dei pasti che, con il loro profumo e il loro sapore, creeranno nuove tradizioni e memorie culinarie per la propria famiglia; per chi ama lavorare con le mani, e per chi vede nella lentezza di pazienti osservazioni un momento di meditazione piacevole; e per chi è alla ricerca di piatti buoni che sono sinonimo di benessere, salute e felicità.



Dentro, ci sono tante ricette per realizzare impasti sia dolci e che salati, a base di cereali e ingredienti alternativi, che sia un pane con lievito madre di sola segale, un pane veloce con farina di ceci o un pane dolce alle noci. Perché sono tantissimi i cereali di cui troppo spesso ci priviamo, magari perché poco conosciuti o lontani dalle mode del momento, ma che fanno bene alla salute. E allora, perché non introdurre nella nostra cucina anche il teff (antico cereale originario degli altopiani etiopici settentrionali e di quelli eritrei del Corno d’Africa), l’amaranto (pseudocereale molto piccolo dal sapore che ricorda la nocciola) e il sorgo (cereale versatile che viene coltivato in Africa), oltre al farro, l’orzo e la segale?



Tra le ricette proposte, ci sono i Biscotti con gocce di cioccolato, il Pandolce di mele, noci e rosmarino, il Pain au chocolat, i Croissant dolci, i Biscotti salati al burro, le Fettuccine di grano saraceno, gli Gnocchi senza glutine, i French toast, il Pane con le zucchine, la Focaccia di farro, focaccine, grissini e crackers.

Tra ricette, consigli e curiosità, Carboidrati buoni si rivelerà un ottimo alleato per chi ama il gusto, senza però voler trascurare la salute.



Di Indira Fassioni