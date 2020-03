I biscotti arcobaleno, un messaggio simbolo di speranza

I biscotti arcobaleno sono una ricetta che gli adulti possono preparare insieme ai bambini in queste giornate passate a casa, per portare a tavola un po’ di serenità, allegria e un tocco di dolcezza. «Li ho preparati per le mie figlie. Ora c’è chi me li chiede perché fanno allegria.»

Con questo pensiero il Maestro Matteo Cunsolo, panificatore, Presidente dell’Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province, Segretario Richemont Club Italia, presenta i suoi biscotti con l’arcobaleno e l’hashtag #andràtuttobene, diventato un motto di speranza per Milano, la Lombardia e tutta l’Italia.

«È diventato il simbolo di questo difficile momento che stiamo vivendo. Così ho pensato di preparare i biscotti #andràtuttobene per le mie due figlie che sono piccole e stanno vivendo questo periodo di emergenza» ha dichiarato il Maestro Matteo Cunsolo.

39 anni, titolare de La Panetteria di Parabiago (Mi), avviato insieme alla madre Anna Orru, in cui produce, oltre al pane, snack e specialità salate, focacce, piadine, biscotti, panettoni, colombe, piccola pasticceria. Panificatore per tra le più importanti realtà ristorative di Milano e hinterland, Matteo Cunsolo inizia il suo percorso nel mondo della panificazione non perché figlio d’arte, né per tradizione di famiglia.

«Ho scelto la panificazione perché stavo cercando la mia strada, la mia collocazione nel mondo… si dice così no?». Amava la materia prima e il pane è stata la sua seconda possibilità. «È stato un percorso tortuoso, a volte non semplice, perché non ho proprio un bel carattere. Per fortuna ho incontrato persone che hanno cambiato la mia vita, hanno creduto in me, mi hanno supportato e talvolta anche “guidato”».

La ricetta

#Andràtuttobene: i biscotti con l’arcobaleno

Ingredienti

500 gr. farina - 230 gr. Burro - 170 gr. zucchero a velo - 90 gr. tuorli

Frolla : Sabbiate il burro con la farina, poi aggiungete lo zucchero a velo e infine i tuorli a filo. Impastate pizzicando l’impasto e il burro in modo da amalgamarlo alla farina e allo zucchero ma facendo in modo che non si sciolga con il calore delle mani. Quindi, impastate fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Fate riposare la frolla 2-3 ore in frigo prima di utilizzarla. Stendere a uno spessore di 4-5 mm e coppate con una coppa pasta rotondo. Cuocete in forno a 165 -170 gradi per 15 minuti.

Ingredienti per la ghiaccia

450 gr zucchero a velo - 90 gr albume - Qualche goccia del succo di limone

Procedimento

Mischiare in una ciotola (con una frusta, oppure a mano) albume, zucchero a velo, 2-3 gocce di succo di limone, fino ad ottenere un composto denso.

Per i colori dell’arcobaleno :

Dividete la ghiaccia in 8 parti e colorare con i coloranti alimentari in gel: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Lasciate una parte di ghiaccia bianca per disegnare le nuvole dell’arcobaleno. Una volta preparati i colori trasferire la ghiaccia nei Sac à poche, tagliate la punta e decorare i biscotti.

La ghiaccia va utilizzata subito altrimenti a contatto con l’aria tende a seccarsi; per ovviare coprite con pellicola oppure con un tovagliolo di carta bagnato e strizzato che la manterrà della giusta consistenza per essere utilizzata.

Per la scritta #andràtuttobene, utilizzare del cioccolato fondente temperato oppure della ghiaccia colorata avanzata.

Di Indira Fassioni