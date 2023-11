Guida Michelin, le nuove stelle italiane

È stata presentata a Brescia la 69esima edizione della Guida Michelin Italia.

Con Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, nuova sede per il cuoco delle montagne, e Quattro passi a Nerano salgono a 13 i ristoranti tre stelle Michelin in Italia. Si confermano tristellati: Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano. Invece, sono cinque i nuovi due stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". La selezione degli ispettori della "rossa" delinea un nuovo firmamento composto da 395 stelle distribuite in tutta la Penisola. E sono 13 i ristoranti che fanno ingresso nella lista "stella verde Michelin" a testimoniare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile.