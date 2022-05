Festa della Mamma 2022: le idee per le amanti del food  

Solbiati Cioccolato

Solbiati Cioccolato presenta delle confezioni speciali in edizione limitata che, come in un caleidoscopio di colori che sfumano uno nell’altro assumendo gradazioni di colore sempre diverse, contengono delle piccole praline dalle molteplici sfumature di rosa. Le Mum rappresentano il regalo perfetto perché racchiudono al loro interno una varietà di sapori per poter assaporare ogni sfumatura dell’amore che varia anche nelle forme: è possibile infatti scegliere tra le classiche praline, piccoli boccioli di rosa e cuori dalle diverse dimensioni. Solo i migliori ingredienti e cioccolato belga di altissima qualità vengono utilizzati dalla Maitre Chocolatier Simona Solbiati: un guscio di finissimo cioccolato che racchiude un morbido ripieno che conquista il palato di tutti. Fragola, lampone, pesca, mandorla, ma anche zabaione, pistacchio e peperoncino, un vasto assortimento di sapori, praline da degustare racchiuse in eleganti confezioni regalo create appositamente per la Festa della Mamma. www.solbiaticioccolato.it

Pasticceria Martesana

La storica bottega milanese Tre Torte Gambero Rosso dedica a tutte le mamma un inedito dolce, firmato dal Pastry Chef Domenico Di Clemente: la Torta mandorla e albicocca. Una creazione che vuole essere un omaggio alla dolcezza di tutte le mamme, con la freschezza tipica delle proposte dedicate ai periodi primaverili ed estivi. La torta è composta da una base con bacio di dama dagli aromi di limoni della Costiera Amalfitana, a cui si sovrappone un financier, realizzato con farina di mandorle. Un impasto soffice e leggero che si accompagna perfettamente alla copertura: una mousse alla mandorla, realizzata con marzapane lavorato a freddo, che ricopre la gelatina di albicocche, esaltando la delicatezza di questa creazione. Il tutto viene decorato con una glassa a specchio e guarnito con un cuore di finissimo cioccolato bianco di colore rosa, mandorle tostate e albicocche essiccate. Disponibile in tutti i punti vendita Martesana e sull’e-commerce. www.martesanamilano.com

“Aperitivo in rosa” da Aqualunae Bistrot

Se siete di Roma, non potete che celebrare la Festa della Mamma con un aperitivo speciale. Lo chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot, il locale di San Pietro in legno, pietre di tufo e arredamenti blu, colore che richiama l’acqua e il cielo lunare, ha ideato l’Aperitivo in rosa, che nasce dal desiderio di dedicare alle mamme una pausa di gusto, da condividere con la famiglia. Per l’occasione, nel locale di Piazza dei Quiriti dalle ore 17 alle ore 20, si potrà assaporare un piatto composto da sette finger gourmet abbinato a un calice di rosè. www.aqualunaebistrot.com

Quore Italiano

Il ristorante nato nel 2012 da un’idea degli imprenditori della ristorazione Marcello Rizza e Giuseppe Beani, celebra la Festa della Mamma con la box in edizione limitata “Quore di Mamma”, dedicata all’autentica merenda all’italiana. L’obiettivo è quello di valorizzare il momento della merenda, da sempre sinonimo di coccola, attraverso una proposta fresca e genuina, basata sulle eccellenze della cucina regionale italiana e sui valori di semplicità e autenticità. La box contiene diverse proposte della tradizione, sia dolci che salate, per soddisfare tutti i gusti: focaccina con prosciutto cotto, panino al latte in due versioni, cioccolato o marmellata, macedonia di frutta fresca e una bottiglietta d’acqua. Per tutto il mese di maggio si potrà acquistare nel locale di via Capelli 2, in zona Gae Aulenti a Milano. https://www.quoreitaliano.it

Rock 1978

Il nuovo menù limited edition del ristorante-pizzeria Due Spicchi Gambero Rosso di Bione (Bs) farà andare in estasi anche le mamme più esigenti, poiché rende omaggio agli autentici sapori bresciani e alla tradizione di provincia. Coregone del Garda, sarde di lago, Franciacorta, l’immancabile manzo all’olio e, naturalmente, il famosissimo spiedo: queste “eccellenze a tavola” sono sì tipicità enogastronomiche del bresciano, ma da oggi sono anche le protagoniste indiscusse del nuovo menù degustazione Brescia by Rock, a cura del maestro pizzaiolo Patrick Zanoni, il quale ha voluto fortemente rivisitare la tradizione locale unendola al fantastico mondo della pizza contemporanea. A oggi, spiccano preparazioni come la Sarda di lago alla beccafico con riduzione al Franciacorta (pizza vincitrice del concorso Acqua di Chef 2019) o la Pala al mais con sapori bresciani, una rivisitazione del manzo all’olio di Rovato e del tipico spiedo bresciano. https://rock1978.it

Pasticceria Moschella

Nata dal sogno di due fratelli, Nicolò, giovane talento della pasticceria che compare negli Under 30 di Forbes 2020 e Christopher, giovane imprenditore e primo sostenitore del talento del fratello, ideatore del concept e del brand, ecco due creazioni speciali pensate per la Festa della Mamma. La Torta della Mamma, con una delicata crema di ricotta freschissima con pere profumate al miele, vaniglia e cannella ad arricchire la base di Pan di spagna alle nocciole, inzuppato con riduzione alle pere. E la Heart Cream Tart, la torta a forma di cuore dove i due strati di pasta frolla croccante sono farciti con una delicatissima crema chantilly, decorata con frutti di bosco freschi. https://moschella.shop

Lillet Jolie by Lillet

L’aperitivo francese realizzato a Podensac, un piccolo villaggio a sud di Bordeaux, sinonimo di eleganza spontanea e spirito indipendente, compie 150 anni e celebra l’arrivo della primavera con Lillet Jolie: un cocktail dal gusto inconfondibile, ricercato pensato per le donne intraprendenti, dinamiche, che non hanno timore di esprimere se stesse. Il regalo perfetto per la Festa della Mamma: rosa come le camelie che crescono nel giardino di Podensac, leggero come il desiderio di stare semplicemente bene, l’apéritif à la française è un mix di gusti ricercati e profumi inebrianti. Un drink che fa proprie le ultime tendenze internazionali in ambito di bartending, che vedono sempre più persone preferire cocktail a bassa gradazione alcolica. Alla base di Lillet Jolie troviamo il Lillet Rosé: una raffinata combinazione di vini francesi e liquori di frutta, maturati in botti di quercia, che conferiscono un aroma delicato di frutti rossi, fiori d’arancio e pompelmo. È l’aperitivo perfetto per chi cerca qualcosa di nuovo, leggero senza però rinunciare al gusto e alla qualità. https://www.lillet.com/

Peck

Peck dedica alle mamme una creazione di alta pasticceria prodotta in edizione limitata, pensata per esprimere nel gusto e nella consistenza alcuni attributi del carattere di ogni madre. Miele e cioccolato bianco si uniscono al gusto deciso del limone, creando un connubio di aromi e consistenze. La friabilità della base frolla custodisce un cuore morbido al miele per un dolce che rievoca le caratteristiche di ogni mamma: amorevole e tenera ma allo stesso tempo forte e decisa. L’incontro tra la qualità delle materie prime e l’estro creativo del Pastry Chef Peck Galileo Reposo dà così vita a "Alla mamma a-dorata”, prodotta in una speciale edizione limitata. La torta, disponibile anche in monoporzione, può essere acquistata presso i 3 negozi Peck Milano e sull’e-commerce. https://delivery.peck.it/

Luna di Villa Santo Stefano

Luna è il vino rosato di Villa Santo Stefano: 50% Sangiovese, 50% Merlot. I grappoli, dai vigneti coltivati sulle dolci colline lucchesi, vengono selezionati e raccolti meticolosamente a mano. La fermentazione avviene in vasche d’acciaio a temperatura controllata, esaltando gli aromi del vino. L'etichetta rosé dell'azienda si presenta di un colore rosa provenzale, al naso è pulito e fresco con profumi che ricordano la pesca bianca, la fragola e buccia di mela rossa. La beva è piacevole e nel finale gradevolmente rinfrescata da sentori di frutta bianca. https://villa-santostefano.it

Euphoria di Poggio Cagnano

Si chiama come la straordinaria e rivoluzionaria serie tv sulle dipendenze con Zendaya, e proprio come lo show non potrete dimenticarlo facilmente. Euphoria è il Sangiovese puro fermentato e affinato in anfora della piccola azienda Poggio Cagnano. Un vino diretto, senza interferenze che nasce a 500 m sul livello del mare, con vista sull'Argentario. Succoso, fresco e dritto, Euphoria racchiude il meglio di questo vitigno con sensazioni classiche di frutti rossi, pepe e liquirizia. Un vino prodotto in un'edizione limitata di sole 1500 bottiglie, ma di cui è difficile fermarsi al primo bicchiere. Perfetto per le mamme più curiose, alla ricerca di piccole chicche del mondo enologico. www.poggiocagnano.it

Casa degli Spiriti

Un regalo speciale in un luogo da sogno per mamme amanti della cucina gourmet. Sulla strada che porta a San Zeno di Montagna, in una cornice di rara bellezza naturale, con una splendida posizione panoramica che domina il lago di Garda e la valle dei Molini, si trova il ristorante La Casa degli Spiriti. Con una cucina che spazia tra il ristorante gourmet, il bistrot ed il wine bar, un grande giardino, divani a baldacchino, chaise longue e area relax bucolica immersa nel verde, la cucina è firmata dallo chef e proprietario Federico Chignola e valorizza il meglio delle eccellenze del Territorio: pochi ingredienti per piatto, dai sapori netti e precisi, ma dalla grande attenzione estetica della composizione. I cavalli di battaglia sono: le Cappesante con salsa allo zafferano, chips di guanciale e amaranto e gli Asparagi di Rivoli con zabaione al Parmigiano, jus di vitello e nocciole, i Paccheri alla Pescatora e gli gnocchi di patate con fonduta al Monte Veronese e Tartufo del Baldo tra i primi piatti e la Seppia arrostita con patate al formaggio di capra e salsa al nero e la Coda di rospo con salsa di cime di rapa con acciughe e crumble di cipolle tra i secondi piatti. https://casadeglispiriti.it

Il menù ispirato agli Usa ‘90s di Iter

Se mamma è un’amante degli anni ’90, degli Stati Uniti, dei colori e delle suggestioni americane di un’epoca iconica e indimenticabile alla Beverly Hills 90210, Fresh Price of Bel Air e Friends, allora non potete che regalarle un’esperienza gastronomica da Iter, il primo fusion cocktail bar con cucina del Gruppo Farmily. La drink list offre il gusto inconfondibile delle bevande tipicamente americane (Half & Half, Cherry Cola, Gatorade, Milkshake), dunque i cocktail hanno nomi suggestivi, come Lovely Day, Derby, Tipsy Sundae, Cherry Bomb, The Greatest, Hawaian Sour e Halfemmezzo. La proposta food di Iter, pensata per la primavera/estate, accosta piatti più ricercati e “classici” rivisitati con materie prime e tecniche affinate: una serie di funny bites da condividere, come i Mac’n’Cheese, Corn Dog, Lobster Roll (panino al latte con astice, maionese, erba cipollina, sedano e insalata), Iter Burger, Deep Dish Pizza (la pizza al tegamino tipica di Chicago) I.F.C, BBQ Ribs. Come main Iter propone il Risotto affumicato al Tabacco con Anacardi al Bourbon, Burro al Fieno e fondo d’Alette di Pollo, la Pasta ripiena allo stracotto di tacchino, Salmerino, Porky Belly, Terrina di Tacchino, Ribeye. Per concludere, una proposta dolci all’altezza delle tavole americane più iconiche di sempre: Brownies, Cheesecake, e Apple Pie. https://farmilygroup.com

Giorgia Brandolese



A cura di

Indira Fassioni