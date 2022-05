Il mondo bar riunito a MIxology Experience 2022

Al via finalmente la

prima edizione di MIxology Experience

mondo del mondo bar

8 al 10 maggio 2022

Superstudio Maxi di Milano

operatori del settore

Bartender.it

, l’evento più atteso del, in programma dall’presso il. La manifestazione sarà sicuramente un momento imperdibile per glied è organizzata dal circuito, diventato negli anni un punto di riferimento strategico per tutta l’industria del comparto e per tutti i professionisti che gravitano intorno al mondo del bar, fino a coinvolgere anche il mondo degli appassionati.

MIxology Experience

fiera più specializzata a livello italiano

della miscelazione

Luca Pirola, fondatore di Bartender.it

Agostino Perrone, Dario Comini e Dom Costa

Fulvio Piccinino

Saperebere.com

si posiziona come ladedicata al mondo del bar,e di tutto l’universo che ruota attorno al settore. A guidare la squadra organizzativa,insieme ai socia cui si affiancadi

“MIxology Experience nasce dall'osservazione e dal dialogo con i visitatori professionali dei nostri eventi - spiega Luca Pirola -. La comunità dei bartender è cresciuta così tanto, sia in termini numerici che di preparazione professionale, da aver bisogno di un nuovo salto di qualità. La risposta è una grande manifestazione in grado di riunire in un unico luogo il panorama dei prodotti che compongono il grande mosaico della miscelazione di qualità”.

La prima edizione di MIxology Experience si svolgerà nei nuovi spazi del Superstudio Maxi in via Moncucco 35, a due passi dalla fermata della metropolitana MM2 Famagosta. La scelta della location permetterà ai visitatori di raggiungere facilmente il Trade Show e di poter visitare in sicurezza e comodità più di 10.000 mq di esposizione.

A partire da

domenica 8 maggio

importanti novità del settore

segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento

percorso ben strutturato e organizzato in aree tematiche

radunare in un unico luogo i famosi format tematici

Il risultato finale vedrà la presenza di aree tematiche in cui esporrà il meglio della Bar Industry nazionale

importatori, distributori e produttori tra i più quotati e specializzati del settore beverage

verranno raccontate le piùe i. Unche verranno animate dai più grandi brand del settore con un’agenda che proporrà tante attività sia formative che di degustazione. Le diverse aree tematiche della MIxology Experience permetteranno dicreati dalla squadra di Bartender.it e che in questi 13 anni hanno rivoluzionato il mondo del bartending italiano, facilitando e migliorando il lavoro della figura del barman grazie alla continua condivisione del know-how e delle conoscenze sia tecniche che creative.

Alla grande area centrale dedicata alle presenze corporate delle aziende di spirits si affiancheranno questi percorsi tematici:

Aperitivi&Co Experience

: amari, bitter e vermouth; liquori, elisir e vini fortificati;

Agave Experience

Spirits Experience

Juniper Experience

: tequila e mezcal;: grandi distillati con focus su materie prime e territori;: il mondo del gin;

Sugarcane Experience

: grandi rum da meditazione, rum da miscelazione e cachaça;

Malt&Gran Experience

Grappa Experience

Coffee Mixology

: whisky&whiskey dal mondo;: il grande distillato italiano;: caffè e spirits nel mondo della miscelazione.

Beer Experience

: birra, da soft drink si trasforma in un “nuovo protagonista” della miscelazione moderna.

Ogni area sarà animata da un bar tematico: Gin Bar, Negroni Bar, Agaveria, Whisky Bar, Rum&Tiki Bar, Spirits&Grappa Bar, Low&No Alcohol bar e Coffee Mixology.

Formazione e Masterclass

Il Main Stage, la sala School e una sala Branded Seminar proporranno un fitto programma di seminari guidati dai massimi esponenti della Beverage Industry. Il Main stage, in particolare, porterà in Italia la Bar Industry internazionale con ospiti di rilievo assoluto dell’ambito beverage & mixology, ma non solo. Il programma proporrà sia contenuti legati alle tendenze del momento sia contenuti classici e di approfondimento. Ad affiancare il palco principale ci saranno una school di tre giorni, dove i più grandi professionisti terranno delle lezioni frontali per piccoli gruppi di partecipanti, e una branded seminar room con un programma di seminari tenuti dalle aziende e dai brand presenti che vorranno promuovere il proprio prodotto attraverso degustazioni guidate e tavole rotonde.

Lo shop

Ritorna anche l’appuntamento Liquors&Spirits Shop, che dal 2013 ricrea un vero e proprio negozio in cui è possibile acquistare i prodotti in degustazione, bottiglie special release oltre a libri ed attrezzature.

Food Court

Naturalmente non mancherà un’area dedicata al cibo, che vedrà protagonisti i migliori food truck, dove si potranno mettere in pratica e scoprire nuovi e originali pairing.

Mixology Week

Non solo Trade Show, MIxology Experience si attiverà su tutto il territorio cittadino con una serie di eventi per il grande pubblico che coinvolgeranno più di 60 differenti cocktail bar, ristoranti e pizzerie nel calendario della MIxology Week.

Orari e informazioni per l’ingresso:

Domenica 8 maggio dalle 11.00 alle 20.00

Lunedì 9 maggio dalle 10.00 alle 19.00

Martedì 10 maggio dalle 10.00 alle 19.00

Di

Indira Fassioni