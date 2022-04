Il vino in miniatura di Vinovae

Niente più casse pesanti e intere cantine da portarsi alle fiere, niente più bottiglie sprecate: Vinovae è pronta a rivoluzionare il mondo delle degustazioni di vino con l’

invenzione delle Vinotte

piccole bottigliette di assaggio

2, 4 o 5 cl

dariciclabili al 100% dedicate ai professionisti del vino e degli alcolici.

Ce l’hanno raccontato due giovani pieni di grinta e talento durante un pranzo-degustazione al ristorante Liberty di Milano:

Perrine Vilain

Tristan Destremau

, Country Manager di Vinovae Italia, insieme a, uno dei fondatori dell’azienda francese giovane e innovativa che ha raggiunto un giro d’affari da 2 milioni e mezzo e un fatturato avviato al raddoppio ogni anno.

Creatore di campioni: così si definisce Vinovae, inventrice delle Vinotte,

campioni di vino e di alcolici che rispettano il prodotto e moltiplicano le opportunità

ricondizionare i vini e gli alcolici dei professionisti in mignon

. Infatti, grazie ad un innovativo processo brevettato, Vinovae è in grado dida 2, 4 o 5 cl, chiamate appunto le Vinotte.

La Vinotte offre un’

esperienza unica di degustazione

nuove possibilità ai professionisti del mondo del vino e degli alcolici

trasformazione dell’industria vitivinicola

e apre le porte a. Con il suo servizio di ricondizionamento brevettato, Vinovae accompagna la, offrendo nuove prospettive per soddisfare le esigenze di oggi e anticipare quelle di domani.

Leggere e facili da spedire

moltiplicano le opportunità di sviluppo

, le Vinotte sono rispettose dei prodotti e dell’ambiente, ein tutto il mondo. Una bottiglietta da 2 cl corrisponde a un paio di sorsi, ossia la quantità ideale per una degustazione, approvata dai professionisti. Una dose perfetta per farsi un parere ed apprezzare il vino assaggiato.

Come nasce Vinovae

L’avventura di Vinovae inizia a Lione, in Francia, nel 2016, da una storia di amicizia, quella di Grégoire Henry e Tristan Destremau, appassionati di vino che si pongono una sola domanda: “Perché non poter testare un vino con l’aiuto di un campione, come si fa con un profumo?”.

Dopo più di due anni di ricerche arriva la risposta, o meglio l'invenzione di un procedimento innovativo e rivoluzionario. Questo processo che viene utilizzato per il ricondizionamento delle bottiglie, è brevettato ed unico. Tramite l’utilizzo di una

tecnologia di punta

tecnica senza ossigeno

tra il vino della bottiglia e quello della Vinotte non c’è alcuna differenza

La Vinotte rispetta perfettamente le qualità organolettiche dei vini e degli alcolici che custodisce

, le qualità dei prodotti vengono mantenute integralmente. Ciò è possibile grazie alla(<5 ppm), in temperatura e pressione controllata, con filtrazione micronica. Dunque, grazie a questo speciale processo brevettato,

Vinovae

accompagna i professionisti del vino e dei distillati a ricondizionare le loro bottiglie in campioni

consorzi, produttori, enoteche, professionisti del settore

. Si rivolge ai quali, grazie a questa soluzione, possibile moltiplicare le opportunità commerciali e aumentare la propria visibilità internazionale, tutto questo riducendo del 90% le spese di spedizione.

Le Vinotte 100% riciclabili

Vinovae si spinge sempre di più verso l’essere 100% riciclabile, sia per le materie prime utilizzate che per i prodotti realizzati. L’invio di una Vinotte

genera 50 volte meno emissioni di gas a effetto serra

rispetto a una bottiglia di vetro

L’imballaggio in cartone è fabbricato a partire dal 70% di fibre riciclate ed è riciclabile

. Inoltre, la cassetta di degustazione è stata ideata e realizzata per limitare al massimo gli effetti sul pianeta.

La Vinotte da 2 cl P.E.T: la dose perfetta per farsi un parere e apprezzare il vino assaggiato. Piccola e leggera, questa Vinotte è facile da spedire in tutto il mondo, ideale per il formato lettera.

La Vinotte da 4 cl P.E.T: il campione perfetto per due persone. Leggera ma sostanziosa, le dimensioni sono ancora tali da poter essere spedita via posta come formato lettera.

La Vinotte da 5 cl P.E.T: il compromesso perfetto per chi vuole regalare sia una degustazione, che una consumazione, dando la possibilità di cogliere più a fondo ogni sfumatura del vino.

Con loro sono arrivati anche i nuovi cofanetti, personalizzabili e più robusti, riprogettati per adattarsi perfettamente alle dimensioni delle nuove Vinotte, rendendole ancora più interessanti.

Ma non solo vino: i Mignon si adattano anche ai superalcolici: Gin, Whisky, Cognac, Rum, Acquavite, le Vinotte possono contenere ogni tipo di bevanda alcolica, nelle stesse condizioni ottimali.

Oggi la famiglia Vinovae, della quale fanno parte 21 persone, ha più di 600 clienti, compare in oltre 1000 progetti, spedisce più di 2 milioni di Vinotte in tutto il mondo e il suo fatturato è raddoppiato del 50%.

Vinovae nasce in Francia nel 2016, ma ha uffici sparsi nel mondo in Italia, a Milano (2019), in Spagna (2021) e a San Francisco, negli Usa (2022).

https://www.vinovae.com

Giorgia Brandolese

A cura di

Indira Fassioni