Cibus 2022: dal 3 al 6 maggio a Parma

In un anno difficile per l’agroalimentare italiano, stretto tra inflazione e rischio di flessione dei consumi interni, torna la

21a edizione di Cibus a Parma dal 3 al 6 maggio

ricca presenza di buyer esteri

export all’insegna della qualità e dell’eccellenza

, confermando laper un

Industria, Agricoltura e Distribuzione

gestire le problematiche di questo periodo

si confronteranno per, sostenuto grazie all’arrivo degli investimenti del PNRR e la continua crescita dell’export nelle geografie chiave, che possono consentire un ulteriore crescita del comparto nel medio periodo.

Organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare

Food Valley

3.000 espositori

, Cibus 2022 vedrà coinvolti i maggiori rappresentanti della filiera che si incontreranno nellaper implementare i propri assortimenti con prodotti Authentic Italian offerti da oltre

Saranno presenti all’evento anche

50.000 operatori professionali italiani della Distribuzione e della Ristorazione

, che avranno la possibilità di relazionarsi con i fornitori, in modo da trovare idee e soluzioni sostenibili per tutti i canali del Food&Beverage.

I top buyers italiani ed esteri avranno l’occasione di partecipare a

visite guidate e percorsi tematici

Cibus destination

In esposizione

mille nuovi prodotti

in fiera e sul territorio, grazie al programma “”, dedicato alle produzioni tipiche in nome della territorialità e della sostenibilità.ci saranno circache le aziende alimentari stanno immettendo nei mercati.

Dopo due anni di pandemia che ha penalizzato sopratutto il settore degli eventi,

Cibus torna con la missione

difendere l’authentic Italian

Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio

condivisa ormai da 40 anni con Federalimentare:e supportare le nostre esportazioni. Ed è il, a sottolineare l’importanza del food&beverage italiano: “Se c'è una cosa che gli ultimi anni ci hanno insegnato è l’importanza, data troppo spesso per scontata, del food&beverage. Internamente, il food&beverage rappresenta un vero e proprio vettore di coesione sociale, mentre se guardiamo all’export, le nostre eccellenze nel mondo continuano a rappresentare una fonte di ricchezza tramite la quale possiamo aiutare l’economia del Paese. E Cibus, come vetrina dei prodotti alimentari del Made in Italy deve ricordarci proprio questo: anche in condizioni difficili come quella che stiamo affrontando, è importante celebrare i nostri prodotti, farlo con buyer italiani ed esteri, ricordando il grande valore di ciò che produciamo in termini economici e in termini sociali”.

L’atteso evento, inaugurato da

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

far tornare il Made In Italy al suo splendore

e da, sarà il modo migliore per, raccontandone l’evoluzione e dimostrando la sua ineguagliabile forza nell’affrontare tempi difficili come quelli appena trascorsi.

Di

