EDIT Table by Food Confidential: food e design, universi comunicanti

Dal 16 al 18 ottobre 2020 , presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore , torna EDIT Table by Food Confidential , all’interno di EDIT Napoli , la prima fiera dedicata al mondo del food e a quello del design d’autore, organizzata da Nerina Di Nunzio , curatrice del progetto e founder di Food Confidential , parte della ‘Commissione Food’ dell’ ADI Associazione per il Disegno Industriale che ha dato vita al Food Design Manifesto. Insieme a lei, Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli , rispettivamente curatrice e direttrice di EDIT Napoli.

EDIT Table by Food Confidential è una piattaforma, alla sua seconda edizione, dedicata a chef, pizzaioli, pasticcieri e ad imprenditori del mondo della ristorazione e dell’hotellerie, creata per interagire direttamente con designers, artigiani e aziende del settore.

Lo scopo è quello di avviare collaborazioni di qualità su prodotti dedicati, dal tessile alla ceramica, dalle pentole ai vetri, per una progettazione tutta originale e personale di una tavola, di un bancone o di un intero ristorante.

Prodotti studiati ad hoc per valorizzare quello che si mangia e si beve. Ma anche il contrario: pezzi unici di design autoriale impreziositi dal cibo o dal vino che contengono. In uno scambio creativo in perfetto stile EDIT Napoli.

Cibo e design parlano ormai la stessa lingua e il loro legame è diventato sempre più stretto. Mangiamo con tutti i sensi, apprezziamo il cibo non solo con il gusto, ma anche per come è presentato. Dunque, piatti, pentole, posate, mestoli, tavoli, lampade, sedie e tovaglie diventano parte integrante della creazione originale e potente di uno chef, o di un imprenditore che vuole rendere unico il brand del suo ristorante. Cibo e design vanno a braccetto, dando vita ad una comunicazione a 360 gradi del concetto di ‘nutrimento’, inteso per il corpo, per la mente e per gli occhi.

I designer del momento incontreranno gli chef stellati, premiati dalle migliori guide enogastronomiche, oltre che pizzaioli, pasticcieri, imprenditori della ristorazione e dell’hotellerie e produttori di vino.

Durante i giorni di EDIT Napoli saranno accompagnati in una visita guidata alla scoperta della filosofia e delle tecniche dei progettisti presenti all’interno della rassegna, con l’obiettivo far nascere incontri e progetti residenziali durante i quali le due figure professionali potranno unire la loro creatività e far nascere progetti unici e tailor made.

L'elegante cortile del Complesso sarà allestito con uno special corner creato dall’architetto napoletano Giuliano Andrea dell’Uva con i pezzi della sua nuova collezione Carpet disegnata per lo storico brand campano Ceramica Francesco De Maio.

Food Confidential è un progetto aperto di produzione di contenuti e scoperta di talenti che accompagna le aziende e le istituzioni verso nuove forme di espressione e comunicazione nel mondo del cibo, del vino, dei prodotti tipici, della ristorazione, dell’ospitalità, del turismo, dell’intrattenimento di qualità. Il concetto di cibo per Food Confidential è onnicomprensivo: dentro e dietro la parola cibo ci sono tanti significati, tutte le bevande, tutte le tradizioni, tutte le ricette, tutti i luoghi, tutte le storie.

Partner d’eccezione di quest’anno è Frantoio Muraglia: una storia di cinque generazioni di olio extra-vergine d’oliva proveniente da ulivi pugliesi. Un marchio che si contraddistingue da sempre per l’attenzione estetica rivolta alle bottiglie, realizzate per contenere il prezioso olio; e proprio da qui nasce il legame con EDIT Table: le bottiglie d’olio Frantoio Muraglia sono caratterizzate da un design riconoscibile, orci in terracotta plasmati e decorati a mano. Una narrazione del territorio attraverso le eccellenze della terra e dell’antica tradizione pugliese della lavorazione artigianale della terracotta.





Frantoio Muraglia ha sviluppato in questo modo un nuovo bisogno, quello di avere allo stesso tempo nella propria cucina non solo un olio di alta qualità ma anche un pezzo di design da collezione.

Selezionerà, infatti, insieme a Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli, l’autore che disegnerà la nuova bottiglia della collezione artistica Muraglia a celebrazione del connubio tra mondo agroalimentare e design.

Inoltre, l’evento ospiterà un workshop organizzato dal brand Orografie, che sarà ufficialmente lanciato nel 2021, ideato da Giorgia Bartolini con art direction di Vincenzo Castellana. Al termine della tre giorni verranno selezionati tre designer under 35 che entreranno di diritto nella prima collezione, accanto ai nomi di Francesco Faccin, Francesca Lanzavecchia, Elena Salmistraro, Martinelli-Venezia.





Durante la manifestazione, Savino Muraglia sarà protagonista di un talk dedicato al connubio tra mondo agroalimentare e design (all’interno del programma degli EDIT Talks), durante il quale annuncerà nuovi progetti speciali nati proprio dalla collaborazione con EDIT Napoli.

EDIT NAPOLI

Complesso di San Domenico Maggiore – Vico San Domenico Maggiore 18, Napoli (Italia)

16-18 ottobre 2020: apertura gratuita al pubblico, h 10.00 – 19.00

https://editnapoli.com/

https://www.foodconfidential.it

Di Indira Fassioni