Da Cracco ad Heinz Beck: uniti nella Giornata contro gli sprechi alimentari

Si celebra per la prima volta oggi, 29 settembre 2020, la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari istituita dalla FAO e dalle Nazioni Unite . E proprio per questa occasione, alcuni dei più rinomati chef della ristorazione italiana si sono riuniti per combattere gli sprechi in ogni contesto, dall’alta cucina ai fornelli di casa.

Il cibo non si butta: contrastare gli sprechi è possibile, ma soprattutto necessario. È questo il messaggio supportato da 11 chef in tutta Italia, rappresentanti dell’eccellenza dell’alta cucina, che il 29 settembre renderanno disponibili “Chef Box” contenenti il loro piatto antispreco, accompagnato dalla ricetta. Gli utenti potranno prenotare la box e ritirarla direttamente al ristorante, nella fascia oraria indicata.

Tutti gli Chef hanno risposto prontamente alla chiamata con l’intento di portare, insieme e con ancora più forza, questa tematica centrale e fondamentale in cucina e lungo tutta la filiera all’attenzione del grande pubblico.

A Milano le Chef Box saranno disponibili in numerosi ristoranti grazie all’adesione degli chef Carlo Cracco (Ristorante Cracco), Claudio Sadler (Ristorante Sadler), Matias Perdomo (EXIT), Eugenio Boer (Bu:r), Wicky Priyan (Wicky’s Wicuisine) e Nicolò Farias (Cocciuto).

A Roma sarà invece possibile prenotare le Chef Box antispreco di Heinz Beck (La Pergola) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria), mentre a Cernobbio quelle preparate da Davide Caranchini (Ristorante Materia).

Anche Philippe Léveillé (Ristorante Miramonti l’altro a Brescia) e Moreno Cedroni (Madonnina del pescatore e Anikò a Senigallia) aderiranno alla call to action di Too Good To Go, condividendo la propria ricetta “antispreco”.

Come ha sottolineato lo chef Heinz Beck: “Sono convinto che la soluzione allo spreco sia sempre più nel corretto utilizzo della misura. Da anni ormai, ho rivisto e ripensato, all’interno delle mie cucine, il modo di trattare il cibo in tutti i suoi aspetti, dalla lavorazione della materia prima all’impiattamento e credo che ora, come non mai, dobbiamo agire con buon senso e responsabilità“.

Lo chef Carlo Cracco, in un video ironico realizzato a mo’ dì candid camera presso il suo ristorante in Galleria a Milano, ha voluto sottolineare l’importanza della lotta agli sprechi alimentari anche nell’alta cucina e sensibilizzare i propri clienti. Ha impiattato e servito al tavolo solo due terzi di una pizza, una piccola provocazione con un grande significato: ogni anno, infatti, circa un terzo del cibo prodotto per consumo umano in tutto il mondo venga sprecato (FAO – Gustavsson et al., 2011), il che equivale circa a 1.6 miliardi di tonnellate di cibo.

Questo genera un danno non solo economico, ma anche ambientale: si stima che gli sprechi alimentari siano responsabili per l’8% delle emissioni di gas serra. “In questo momento storico ancora di più, è obbligatorio riflettere su questo tema così importante. Ognuno di noi è responsabile e deve impegnarsi nei piccoli gesti quotidiani con l’obiettivo di ridurre al minimo tutti gli sprechi”, ha spiegato chef Cracco.

Gli utenti possono prenotare e pagare la Magic Box e poi ritirarla al punto vendita nella fascia oraria specificata. Esclusivamente in occasione del 29 settembre, gli chef che hanno aderito alla campagna rendendo disponibili delle speciali Chef Box che conterranno la loro ricetta antispreco dedicata a questa giornata di sensibilizzazione.

http://www.fao.org/

Di Indira Fassioni