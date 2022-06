Design, cucina e fine dining: torna lo storico Hotel Windsor di Laigueglia

L’estate della Riviera Ligure si arricchisce di un’altra magnifica struttura che torna ad ospitare dopo ben 20 anni dalla sua chiusura. È l’

Hotel Windsor

design contemporaneo e atmosfere retrò

, un palazzo storico in riva al mare, un borgo autentico intriso di bellezza, un attento restauro che unisce. Con una vista panoramica mozzafiato che spazia da Capo Mele all’isola Gallinara, la struttura torna in vita grazie al progetto imprenditoriale di Alessandro Sironi - già titolare del Filario Hotel & Residences sul lago di Como – affiancato per la direzione creativa dalla moglie Alice Muzzioli, e dallo studio Blesi Subitoni per l'interior. “Il progetto dell'hotel Windsor nasce dall'attrazione per quei luoghi tipicamente italiani ancora sconosciuti al turismo internazionale. Piccoli borghi dove autenticità e semplicità sono elementi distintivi nel creare un'esperienza di viaggio davvero speciale”.

Nato a fine Ottocento col nome di Pensione Luciano - poi ribattezzato Hotel Concordia e infine Hotel Windsor - l’albergo era una meta in voga negli anni Sessanta, l’epoca d’oro della Riviera Ligure. Il restauro rende omaggio a quegli anni e si inserisce armoniosamente nel paesaggio: l’edificio ha infatti mantenuto la sua facciata elegantemente decorata, creando un piacevole contrasto con gli interni, dove il design è protagonista assoluto. Affiliato a Design Hotels, Hotel Windsor alterna elementi minimal a dettagli decorativi, come il pavimento in seminato, la boiserie geometrica in noce canaletto, i dettagli in ottone.

Centrale è la ricerca delle materie prime nel ristorante

un mix di sapori liguri, cucina tradizionale italiana oltre che creazioni d’avanguardia

e area bar fronte mare - aperti anche agli ospiti esterni – che propongono, a pranzo, cena e aperitivo,

Il ristorante, che conta 40 coperti all’interno e 20 nel dehors, presenta

piatti di pesce locale, ma anche carni provenienti dall’entroterra, verdure e ortaggi a chilometro zero

, il tutto condito da una magnifica vista.

A capo della brigata lo

Chef

Gianluigi Erme, classe 1988

Hotel Windsor

esperienze internazionali

un’ottima conoscenza dei prodotti del territorio

rapporti diretti con piccoli produttori locali

di origini laziali, che reduce da importanti esperienze a Barcellona e in Portogallo, inizia la sua avventura nelle cucine dialternando le tecniche acquisite dallebasata anche su

Tra gli

antipasti di carne e pesce

Tartare di pecora con lattuga di mare fresca e salsa di katsuobushi

Tuorlo d’uovo marinato nel chinotto di Savona, albume al dragoncello e asparago viola di Albenga

la sorprendentee il, ideale anche per i vegetariani.

Accanto ai primi di pasta, tra cui le Crespelle ripiene di toma di pecora Brigasca e zucchine trombetta , sempre presente in carta un Risotto dalle note fresche ed estive come quello con finger lime, triglie e capperi . Per gli amanti dei

secondi di pesce

Tonno rosso Ligure con asparagi viola di Albenga, salsa bernese ed erbe di campo

da non perdere il

Ad accompagnare i piatti una ricca carta dei vini ben studiata, e interamente ispirata alle eccellenze italiane per le proposte di bianchi fermi, rossi e rosè, dove accanto a nomi più noti del territorio ne compaiono altri di piccoli produttori tutti da scoprire. Non mancano le bollicine provenienti sia dall’Italia che dalla vicinissima Francia con i più noti champagne.

Situato a un’ora da Sanremo e dal confine francese, l’Hotel Windsor è il luogo ideale per vivere l’estate italiana al riparo dalla folla, godendo di un’accoglienza impeccabile e assaporando la dolce vita della Riviera con uno sguardo retrò, senza rinunciare a una chiave contemporanea.

Di

Indira Fassioni