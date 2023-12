Cocoon, la cucina gourmet delle Maldive

Varcare la soglia di The Cocoon Collection nelle Maldive è come entrare in un sogno tropicale. Resort lussuosi sospesi sull'acqua offrono un rifugio privato tra coralli vividi e acque turchesi. Immersi in un paradiso, dalle immersioni rinvigorenti alle serate romantiche sulla spiaggia, ogni momento è un invito all'avventura e al relax. E al buon cibo. Tante differenti proposte gourmet coccolano il palato con sapori locali e internazionali, regalando un'esperienza sensoriale che abbraccia la bellezza delle Maldive con una serenità senza tempo.

H2O by Andrea Berton, il ristorante subacqueo immerso nella barriera corallina

Tra le acque trasparenti dell'atollo di Raa, H2O by Andrea Berton si svela come un segreto custodito nelle profondità marine. Inserito nell'esclusivo resort You & Me by Cocoon, questo ristorante sottomarino è più di una semplice esperienza gastronomica; è un viaggio nelle viscere dell'Oceano Indiano.

L'atmosfera è palpabile ancor prima di immergersi: il tunnel trasparente conduce i visitatori in un regno silenzioso, dove il mondo sottomarino si rivela lentamente. Giunti a destinazione, la sala del ristorante, situata a sei metri di profondità, è circondata da ampie vetrate immerse nei fondali corallini della laguna. Il respiro della vita marina si fonde con la luce diffusa, creando un'ambientazione avvolgente.

Il menu, curato da Andrea Berton, è un viaggio tra tradizione italiana e richiami maldiviani. Le delizie locali si intrecciano con piatti iconici dello chef stellato, creando un connubio di sapori unici. Brodetto di pesce, parmigiana di melanzane, risotti e aragosta locale: ogni piatto è una scoperta, un viaggio del palato in un mare di eccellenza culinaria.

Gli arredi, realizzati dal brand Lago, si integrano con l'ambiente marino. Tavoli sospesi su gambe di vetro sottile, rivestiti da piastrelle in ceramica dipinte a mano, donano un tocco di modernità senza compromettere l'armonia con il contesto. Seduti a questi tavoli sospesi, gli ospiti possono immergersi non solo nei sapori, ma anche nella visione di un balletto naturale di pesci e coralli.

Il sottofondo è la melodia dell'oceano, accentuata da un "music pairing" studiato per ogni portata. Questa selezione musicale, come un'ancora emotiva, accompagna i commensali attraverso un'esperienza multisensoriale.

La cucina maldiviana di You&Me Resort e Joy Island

L’incantevole You&Me Resort Maldive offre anche altre proposte gastronomiche, diversificate e unito da un fil rouge: quello della qualità e dell’eleganza. Non è un caso che il Resort, by the Cocoon Collection, abbia vinto ad ottobre tre premi SATA 2023 (South Asian Travel Awards). Questi prestigiosi riconoscimenti premiano organizzazioni e personaggi d’eccellenza in una vasta gamma di categorie e ogni singolo vincitore dei SATA incarna gli standard più elevati del settore dei viaggi.

Immerso nella natura e in un design rustico ed elegante, il ristorante The Sand di You&Me Resort Maldive offre un menu che copre tutta la giornata, dalla colazione alla cena, mentre Green Carpet offre un'esperienza urbano-chic intorno alla piscina, invitando a pranzi sani e gourmet. Da sperimentare l'arte del Teppanyaki con Rising Sun, immergendovi nei sapori asiatici con opzioni di carne succulenta e ricche delizie giapponesi. Infine, al Cheers Bar, vicino alla piscina principale, la giornata si conclude con signature cocktail, una vasta selezione di vini e spettacoli serali, completando un giorno perfetto in questo angolo di paradiso culinario alle Maldive.

Joy Island invita invece gli ospiti alla vita lenta, tra le piscine private che confondono con il blu del mare e l’atmosfera rilassata a e lussuosa che permea l’atollo. The Market è un paradiso i foodies, dove stazioni di cottura dal vivo presentano un'ampia varietà di prelibatezze da tutto il mondo. Palm Beach invece, con la sua atmosfera rilassata e affascinante, propone cene à la carte sulla spiaggia, regalando tramonti indimenticabili e una paella spagnola sotto vele incantate. Il profumo autentico delle pizze italiane cotte nel forno a legna invade Il Basilico, mentre al Rainbow Bar la gioia è condivisa in un'atmosfera vivace con signature cocktail Joy e una selezione bellissima selezione di vini.

Di Indira Fassioni