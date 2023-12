10 vini per la Vigilia e il pranzo di Natale

Champagne, bollicine analcoliche, Super Tuscan, rosé e piccole produzioni... ecco la nostra selezione di vini da portare in tavola per le feste

Navigare tra le etichette, scrutare le denominazioni d'origine, comprendere le tecniche di vinificazione… la scelta del vino perfetto per accompagnare i pasti delle festività natalizie diventa un'occasione per ampliare le proprie conoscenze e apprezzare le sfumature del mondo enologico. E tra bollicine, rossi strutturati, vini bianchi e analcolici, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La linea guida principale, oltre al proprio gusto, è quella di seguire una coerenza con quello che mangeremo. A seconda che ci troveremo alla cena di pesce della Viglia o al pranzo di Natale, ecco dunque una selezione di 10 etichette, più o meno di nicchia, per fare un figurone a tavola e accontentare tutti i gusti.

Barbaresco Serracapelli di Cecilia Monte

Cecilia Monte, una delle rare protagoniste femminili nell'universo enologico di Langhe, ci introduce nel suo gioiello nascosto: il Barbaresco Serracapelli. Questo cru, situato al limite settentrionale della rinomata denominazione, a 300 metri sul livello del mare, è un affascinante anfiteatro di biodiversità. I vini di Cecilia, figli di questo territorio straordinario, si distinguono per la loro freschezza balsamica e una struttura avvolgente. Come gemme nascoste, possono rivelarsi un po' introversi in gioventù, ma celano un invecchiamento eccezionale. Il Barbaresco Serracapelli, puro Nebbiolo, affonda le radici in questo cru di fronte alla Torre di Barbaresco. La raccolta avviene nella prima settimana di ottobre, catturando l'essenza di un territorio unico. Vinificazione a temperatura controllata, svinatura dopo 10/12 giorni e affinamento in rovere francese per 12 mesi conferiscono a questo vino un profilo elegante e complesso, ideale a tutto pasto. Cecilia Monte produce anche un altro vino Barbaresco Serracapelli, in tiratura limitata: Dedicato a Paolo. Questa etichetta è un'autentica espressione di Nebbiolo, coltivato con cura in una piccola parcella di vecchie vigne del cru Serracapelli. Paolo Monte, padre di Cecilia, con occhio esperto individuò queste vigne come le più distintive dell'intero vigneto.

Riesling André Lorentz

Il Riesling André Lorentz è un affascinante viaggio nella storia della cantina alsaziana. Fondato nel 1824 da Martin Klipfel con l'acquisizione delle vigne del prestigioso Clos Zisser, il Domaine André Lorentz è diventato un'icona grazie all'unione tra André Lorentz e Andrée Klipfel. Pionieri della viticultura alsaziana, hanno introdotto nel 1921 le Vendanges Tardives e Sélections de Grains Nobles, anticipando di 60 anni l'ufficializzazione della menzione. I loro vini, con radici a Barr, nel cuore dell'Alsazia, narrano il terroir con note fruttate e floreali al naso e un palato fruttato e vivace con una spiccata mineralità. Da accompagnare con frutti di mare o il classico Coq au vin.

Steinbock Sparkling

Steinbock Sparkling è la risposta all'esigenza di un gusto senza compromessi, anche senza alcol. Martin Foradori Hofstätter, erede della J. Hofstätter di Alto Adige, ha creato questa bollicina dealcolata a base di varietà Riesling. La sua produzione prevede una tecnica attenta per preservare gli aromi delicati della materia prima. Con un contenuto alcolico inferiore a 0,25%, è l'alternativa elegante per chi desidera godersi un brindisi senza alcolici, adatto dall'aperitivo al dolce.

Cuvée Sir Winston Churchill 2015

La Cuvée Sir Winston Churchill 2015 è molto più di uno Champagne; è l'espressione di un mito. Questa ventunesima annata è un inno alla raffinatezza, con la sua mousse fine e persistente, simbolo dell'artigianalità della Maison Pol Roger. Il blend di Pinot Noir e Chardonnay, proveniente da Grand Cru e vigne storiche, offre un vino robusto e allo stesso tempo elegante. Le note di spezie, frutta candita e cacao creano un bouquet complesso e avvolgente. Questo Champagne, che porta con sé la storia di Sir Winston Churchill, è un'esperienza da gustare ora o conservare per i prossimi 20 anni. Ideale per accompagnare la cena a base di pesce della Vigilia di Natale.

Cabernet Sauvignon di Toscana IGT Falconieri di Uggiano

L'intricato equilibrio tra complessità aromatica e struttura tannica rende questo blend di Cabernet Sauvignon e Sangiovese un'esperienza sensoriale unica, che incarna l'eleganza della tradizione vinicola della Toscana. Dopo una macerazione di 18-20 giorni e un controllo preciso della temperatura, il vino affina la sua complessità in barrique di Allier, Nevers e Vosges. Successivamente, il periodo di maturazione in botti di rovere da 30 Hl aggiunge ulteriore profondità. Questo Super Tuscan, firmato dall’enolgo Daniele Prosperi, si esprime appieno negli abbinamenti culinari. Dalle preparazioni tradizionali come la faraona e l'ossobuco in umido a piatti più audaci come il cinghiale in dolce e forte, è il vino rosso ideale per accompagnare il pranzo delle festività.

Pinot Nero Rosé Millesimato Brut “SLUSINT” di Aganis

Il Pinot Nero Rosé Millesimato Brut “SLUSINT” di Aganis è un'ode alla brillantezza e alla raffinatezza tipiche del Friuli. Con sentori fruttati di ciliegia, ribes e lampone, questo vino è un autentico gioiello. "SLUSINT" in friulano significa "brillante", e il vino fa onore a questa etichetta grazie al suo colore rosa intenso ed elegante. Aganis, situata a Treppo Grande (UD), offre un viaggio sensoriale attraverso il Friuli, unendo tradizione, territorio e sostenibilità. Perfetto per accompagnare le festività con un tocco di eleganza e originalità.

Manzoni Rosa di Ca’ di Rajo

Il Manzoni Rosa di Ca’ di Rajo è più di uno spumante; è una gemma della viticoltura trevigiana. Questo vino rosé, ricavato da uno dei vitigni più rari al mondo, il Manzoni Rosa, offre un'esperienza delicata e raffinata. Nato dalle sperimentazioni del prof. Manzoni, è un incrocio tra Traminer e Trebbiano. Con note fragranti di frutti di bosco, agrumi, rosa passita e albicocca matura, questo Extra Dry Millesimato si presenta strutturato con un'ottima armonia tra acidità e zuccheri, sapido, asciutto e vellutato. Il suo retrogusto è armonico e persistente. Un'opzione di classe per le festività, perfetto con piatti di mare e antipasti raffinati.

Frappato Spumante Brut di Santa Tresa

Il Frappato Spumante Brut di Santa Tresa è una vera perla dell'innovazione enologica siciliana. Rappresenta il primo esempio di Frappato Rosé spumante biologico e vegano, elevando la tradizione vitivinicola dell'isola a nuove vette di eccellenza. Le uve 100% Frappato danno vita a un colore rosa salmone delicato, mentre il perlage fine e persistente regala un'esperienza visiva e gustativa raffinata. Al naso, si aprono fresche note fruttate, con eleganti accenni di fragolina di bosco. Il palato è armonico, con sfumature agrumate e fruttate che si sposano alla perfezione con una fresca e piacevole acidità. Queste bollicine sono ideali per l'aperitivo e si abbinano magnificamente a crostacei, nonché a un menu vegano natalizio.

Côtes de Provence Rosé di Domaine de la Rouvière

Il Côtes de Provence Rosé firmato Domaine de la Rouvière è un viaggio sensoriale nella pittoresca Provenza. Con nuance rosa chiaro e brillante, questo vino sprigiona un profumo fruttato avvolgente, con toni di pompelmo maturo e lime. La delicatezza e la complessità si rivelano al primo sorso, svelando una struttura notevole che riflette l'arte enologica di questa affascinante regione francese. Perfetto come aperitivo, si presta splendidamente ad accompagnare antipasti raffinati, insalate croccanti e piatti di carne e pesce alla griglia. Offrite ai vostri ospiti una vera e propria fuga in Provenza durante le festività natalizie con questo rosé di alta qualità che incarna il fascino e la raffinatezza della regione.

Matan di Torcibrencoli

Il vino Matan della cantina Torcibrencoli è un'autentica espressione della tradizione e dell'impegno verso la produzione sostenibile. Appartenente alla società agricola fondata dalla famiglia Pini – Bucciolini, radicata nella centenaria tradizione contadina a S. Cristina a Pancole, nei pressi di Greve in Chianti in Toscana, l'azienda si distingue per la sua produzione interamente biologica di altissima qualità. Il "Matan" prende il nome da un'antica festa etrusca, e la cantina ha scelto di rendere omaggio a questa celebrazione tramite la valorizzazione delle migliori uve Trebbiano. Queste uve vengono sottoposte a una macerazione con le bucce durante la vinificazione, dando vita ad un orange wine unico e caratteristico. La dedizione della cantina Torcibrencoli alla ricerca e allo sviluppo di tecniche produttive ecosostenibili contribuisce a conferire al "Matan" non solo un profilo organolettico distintivo ma anche un'impronta ambientale positiva. Un vino che incarna la storia, la tradizione e l'innovazione, offrendo un'esperienza sensoriale perfetta da godersi a tavola durante le feste con amici e parenti.

Di Indira Fassioni