C'è solo un' "Amatriciana tradizionale", la ricetta italiana verso il riconoscimento definitivo dell'Ue

Dunque, si legge in Gazzetta, fondamentali ovviamente gli ingredienti e la proporzione: "Guanciale del tipo Amatriciano dal 18 al 30 %. Il guanciale utilizzato per la preparazione dell’Amatriciana Tradizionale - così è scritto - si ottiene dalla guancia fresca di suino pesante rifilata a forma di triangolo partendo dalla gola e presenta le seguenti caratteristiche. Forma a triangolo con base arrotondata; colore: bianco screziato rosso all’interno, con prevalenza della parte grassa sulla parte magra; stagionatura minimo 30 giorni dalla salatura". Pecorino del tipo Amatriciano o Pecorino Romano DOP del Lazio grattugiato. Passata di pomodoro e/o pomodori pelati in pezzi (Polpa) dal 69 all’81 %". Immancabili olio extravergine di oliva, sale, vino bianco, peperoncini e pepe quanto basta. Assolutamente vietato, per eseguire l'Amatriciana tradizionale, "l’impiego di ingredienti quali aglio, cipolla o pancetta utilizzati nella maggior parte dei condimenti/salse per pasta".

Da oggi, secondo la normativa europea, coloro che vorranno sollevare obiezioni alla registrazione della salsa Amatriciana tradizionale, avranno tre mesi per farlo. Superata quella data, e se nessuno avrà sollevato riserve, l'eccellenza agroalimentare italiana potrà essere iscritta nel Registro europeo delle

Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche (Dop-Igp) e Specialità tradizionali garantite (Stg) di cui l'Italia è leader in Europa.