Una vera e propria festa fatta di mostre, mercatini, percorsi didattici e itinerari, per vivere una giornata di full immersion nell’oro verde pugliese. Torna domani la manifestazione 100% made in Puglia (prima regione italiana per numero di frantoi) “ ABC Olio: La piazza degli extravergine in festa”, in piazza del Ferrarese a Bari . Quante sono le DOP di extravergine pugliesi? Quali sono le differenze tra i territori e tra le diverse cultivar autoctone? Quali le caratteristiche di un extravergine di alta qualità? Qual è il modo migliore di impiegarlo in cucina? A queste domande risponderà Buonaterra Movimento Turismo dell’Olio Puglia – l’associazione dei “produttori-artigiani” di olio extravergine d'oliva di qualità, che da tre anni racconta e promuove le eccellenze dell'arte olivicola pugliese – con la terza edizione della kermesse.

Un luogo non casuale, quello che gli fa da cornice quest’anno, se è vera la storia che identifica il “Ferrarese”, che dà il toponimo alla piazza dell’evento, in tale Girolamo Baruchelli, commerciante d’olio di Ferrara che nel Settecento scelse la piazza per la sua dimora barese.

Previsti un mercatino degli extravergine d’oliva, degustazioni, giochi, laboratori, una mostra didattica, e un’area per i più piccoli che per tutta la giornata - dalle 11.00 alle 20.00 - intratterrà il pubblico e che impreziosiranno una delle piazze simbolo della Città di Bari, punto di raccordo tra il centro storico e il borgo murattiano.



Si parte con “Il Mercatino degli Evo di Buonaterra”: la piazza ospiterà le bancarelle dei soci di Buonaterra - Movimento Turismo dell’Olio Puglia per degustare e acquistare direttamente dai produttori le diverse tipologie di olio extravergine d’oliva da cultivar autoctone di tutta la regione.



Conoscere l’extravergine significa soprattutto assaporarlo: per questo ci sarà ampio spazio per le degustazioni nell’area “Evo & Food”. Qui i cuochi e gli artigiani del gusto de “La Puglia è Servita” racconteranno i territori dell’Evo interpretando gli extravergine dei soci di Buonaterra nelle loro proposte gastronomiche, pensate per esaltare i diversi impieghi e le caratteristiche degli extravergine pugliesi, in abbinamento ai vini del Movimento Turismo del Vino Puglia.



Il sito archeologico della Via Traiana farà invece da sfondo all’area interattiva di ABC Olio, un open talk in cui i protagonisti della giornata racconteranno gli extravergine di Puglia e dialogheranno sui grandi temi della giornata.



Ma poiché ABC Olio è anche formazione, nel prato all’ombra degli ulivi del vivaio De Grecis di Bari, sarà allestita un’area con laboratori e giochi sensoriali, per grandi e piccini.

Al Fortino, poi, si parlerà dei grandi temi relativi alla cultura dell’olio e del suo futuro, che saranno al centro degli “Evo Camp”, i tavoli di discussione che accoglieranno produttori, facilitatori ed esperti che lavoreranno alla stesura del Manifesto 2019 di Buonaterra, un piano programmatico di azioni concrete.

Ad arricchire il programma, infine, ci sono gli itinerari culturali a cura di Eventi d’Autore (disponibili tutto il giorno su prenotazione) per chi desidera scoprire le meraviglie archeologiche di “Bari Sotterranea”.



Di Indira Fassioni