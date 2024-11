Autunno, tempo di zucca: 4 ricette zero sprechi

Per questo, Too Good To Go, l’azienda ad impatto sociale certificata come B Corp, impegnata nella missione di ispirare ed abilitare tutti a combattere lo spreco alimentare, per celebrare l’autunno e ricordare che ogni piccolo gesto può fare la differenza, soprattutto dentro casa dove si genera oltre il 50% degli sprechi di cibo, ha raccolto alcune idee antispreco dedicate proprio alla zucca, valorizzando anche quelle parti che spesso vengono buttate ma che possono essere riutilizzate per gustose ed originali ricette.