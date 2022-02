A Milano Five Guys si fa in tre

Go big or go home! A Milano Five Guys fa triplete e inaugura a poche settimane di distanza l’uno dall’altro, ben due nuovi punti vendita.

La catena americana di hamburger, fries e milkshake famosa nel mondo, è subito diventata punto di riferimento per amanti di burger, atmosfera USA e posti instagrammabili.

Il marchio Five Guys è nato nel 1986 per idea della famiglia Murrell di Arlington (Virginia) e ha iniziato a espandersi a partire dal 2001, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione. Jerry e i quattro figli sono gli originali “Five Guys”, i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita a un impero in continua espansione. Successivamente è arrivato in famiglia anche il quinto fratello, che si è aggiunto agli altri quattro nella gestione del business.

Il marchio si è aperto anche al franchising nel 2003 ed è approdato per la prima volta in Europa nel 2013. Oggi conta più di 1700 ristoranti in tutto il mondo, con 50 store solo in Italia.

E' assiduamente preso d’assalto da una variegata folla di appassionati che mixa felicemente insieme famiglie e comitive under 18, professionisti in suit & tie e trend influencers.

Arredi e colori che lo rendono immediatamente identificabile, con un’offerta di menu a metà strada tra fast food e boutique burger, in grado di distinguersi per la freschezza e qualità dei prodotti: questi i punti di forza che hanno portato al successo Five Guys, inedita formula di casual restaurant nato in Virginia, amato da celebrities e socialites, immediatamente entrato nella top list dei place to be anche nel Bel Paese.

La filosofia alla base di Five Guys gioca su una formula del tutto originale che lo rende ben riconoscibile all’interno di un settore di mercato, dal quale il brand emerge e si differenzia con la sua peculiare riconoscibilità: non fast food né classico ristorante, per inventare e identificarsi nel termine di casual restaurant. Così il celebre colosso ama definire i locali e la brand philosophy della catena, nel rispetto di standard ben precisi e caratteristiche che la distinguono e hanno reso il nome di Five Guys famoso nel mondo.

Importante e fondamentale l’utilizzo esclusivo di sola carne macinata fresca e solo olio di arachidi per friggere, l’assenza di congelatori (nelle sedi Five Guys sono ammessi solo frigoriferi), il Pane “speciale”, elaborato secondo una loro ricetta originale, dalle panetterie partner di FG, le patate selezionate in poche varietà specifiche, affinché il risultato sia quello che desiderano in FG: croccanti fuori e morbide dentro. Non sono surgelate, ma tagliate a mano ogni giorno e fritte al momento dell’ordine. Il luogo di produzione e provenienza varia nel corso dell’anno per seguirne la stagionalità e i periodi di raccolta migliori di ogni Paese partner, sempre indicato all’interno del locale.

I milkshakes permettono di scegliere diversi abbinamenti di gusto, compresi croccanti pezzi di bacon per arricchire e rendere più tasty il proprio bicchiere. I gusti sono vari e speciali: Burro di arachidi, bacon e caramello salato, Fragola, banana e burro di arachidi, Banana, Oreo e latte maltato.

I panini sono personalizzabili e ogni aggiunta è gratuita; si va dal Bacon cheeseburger con sottaceti, pomodori, jalapeños grigliati e salsa piccante, al Grilled cheese con l’aggiunta di un hamburger di carne, funghi grigliati, cipolle, peperoni verdi e senape, fino al Cheeseburger con sottaceti, lattuga, pomodori e maionese.



https://www.fiveguys.it

Di Indira Fassioni