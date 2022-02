E’ nato un format per creare una ristorazione moderna, veloce e gustosa e per rispondere alle attuali esigenze di una clientela che non vuole rinunciare a mangiare sano. Slow nella qualità, fast nel servizio.

L’innovativa formula di Kikky è resa possibile dall’impiego di una moderna tecnologia sviluppata, solo ed esclusivamente per questo format, nel corso di oltre un anno di ricerche per poter preparare in soli 4 minuti un perfetto risotto partendo da zero! Macchine che consentono di poter sfornare centinaia di piatti ogni ora negli spazi aperti da poche settimane con la formula del Delivery e del Take Away. Il “risotto da passeggio” è servito con vaschetta e posate per esser consumato on the road.

“Siamo convinti che il risotto possa diventare un'alternativa al mondo del fast food, una ulteriore opzione tra pizza, hamburger, piadine e cibo etnico. Nel nostro locale il cliente potrà vivere un’esperienza paragonabile all’acquisto della pizza al taglio, grazie ad un ricco menu ed ai rapidi tempi di preparazione dei piatti” aggiunge Enrico Tosco, il portavoce del gruppo.

A fare da protagonista nel menù non può che essere la Karbonara, ma c’è spazio anche per il Risotto allo zafferano, quello ai Funghi porcini, l’Amatriciana e la Cacio e Pepe, oltre alle varianti stagionali, dalle gustose Insalate di riso estive all’imperdibile Risotto delle feste con Cotechino e lenticchie.

Qualità e sostenibilità. Su questi principi si basa la filosofia di Kikky: i prodotti vengono direttamente acquistati da fornitori di zona e la plastica viene sostituita con il bambù compostabile e con il vetro o alluminio per le bibite.

L’idea di unire le esigenze sempre più attente e dinamiche dei consumatori alla cura per l’ambiente fa di Kikky un progetto unico innovativo, che potrebbe dar vita a nuove filiere che vogliono impegnarsi per raggiungere i medesimi obiettivi.

Di Indira Fassioni