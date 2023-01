10 Diego Vitagliano è la migliore pizzeria del mondo

La celebre rivista Big 7 Travel ha stilato, come ogni anno, la classifica delle migliori pizzerie del globo. E Napoli è sul tetto del mondo. 10 di Diego Vitagliano (in omaggio al numero di Maradona) si è aggiudicata il titolo di pizzeria numero uno in the World, dopo aver trionfato anche nella classifica europea di qualche mese fa. Un successo per l’Italia che chiude il 2022 col botto.

La pizza più buona del mondo si mangia a Napoli

Non stupisce che Napoli si sia piazzata al prima posto della classifica ’50 Best Pizzas In The World, ma il risultato non era affatto scontato. Tra le 50 pizzerie migliori del mondo secondo Big 7 Travel, solo 3 sono italiane. Oltre a 10 Diego Vitagliano, le altre pizzerie in Italia presenti nel ranking sono Seu Pizza Illuminati a Roma (5a posizione) e Pepe In Grani a Caiazzo (34a posizione).

“Sono emozionato ed onorato per questo importante riconoscimento, che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il mondo. Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia”, racconta Diego Vitagliano.

La classifica ’50 Best Pizzas In The World

La classifica 50 Best Pizzas In The World di Big 7 Travel stila le preferenze in base ad un sondaggio dei lettori sui seguenti criteri: opinioni ed esperienze editoriali; precedente recensione critica; recensione del cliente online; location e accessibilità; presenza online; continuità; atmosfera e servizio; rapporto qualità/prezzo e presentazione.

Sulla scheda dedicata alla pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli si legge: “Non sorprende che la migliore pizza del pianeta provenga da Napoli, il luogo di nascita del piatto preferito al mondo. Napoli è piena di pizzerie pluripremiate, ma 10 di Diego Vitagliano offre qualcosa di veramente speciale. Oltre a una superba Margherita e Marinara, Vitagliano inietta una grande creatività culinaria nelle sue creazioni più contemporanee, con pizze come la Pistadella, realizzata con fiordilatte di Agerola, mortadella e pesto di pistacchio siciliano. Qui utilizzano solo ingredienti stagionali di alta qualità e non c'è una sola pizza nel menu che ti costerà più di € 10”.

Diego Vitagliano: la pizza napoletana contemporanea

Vitagliano (napoletano doc classe 1985) fa parte della nuova generazione di pizzaioli napoletani che coniugano modernità e sapienza antica. La sua pizza è leggera e altamente digeribile, morbida con un po’ di croccantezza, realizzata con un impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, una lievitazione di 36 ore, alta idratazione e un bassissimo quantitativo di sale.

Il menu è basato sulla tradizione: sono sempre presenti le pizze marinara, margherita, la montanara e il calzone al forno. Da queste pizze storiche nascono quelle rivisitate, come la margherinara o la ragù. Diego dedica inoltre un’attenzione particolare alla pizza senza glutine. “Io le mie pizze le faccio in base ai miei ricordi, perché ho avuto la fortuna di crescere con una nonna che sapeva cucinare benissimo, le ricette della tradizione napoletana sono tutte presenti nel menu, rivisitate sulla pizza, come: il ragù, la genovese, la carne ripassata, in primavera la pasta e piselli rivisitata sulla pizza e molto altro".

Lo scorso 10 novembre Diego Vitagliano ha aperto una terza pizzeria a Doha, in Qatar, che si aggiunge ai due locali di Napoli, nei quartieri di Bagnoli e Pozzuoli.

Di Indira Fassioni