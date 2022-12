Il file rouge che lega i food trend del 2023 è la ricerca da parte del consumatore moderno di uno stile di vita che rispetti l’ambiente e la salute. Si consoliderà quindi la predilezione per packaging 100% compostabili e imballaggi alimentari, ma anche per alimenti biologici, senza conservanti e pesticidi, e a km 0.

Bartocci prevede inoltre un grande aumento dell’offerta di prodotti plant based e alternative vegane (soprattutto in pasticceria), parallelamente alla crescita di persone che nel 2023 adotteranno uno stile di vita che esclude il consumo di derivati animali.

Tra i food trend del 2023 si prevede un aumento del consumo di pollo biologico e di pasta prodotta non solo da grano ma anche da legumi e verdure come cavolfiore, broccoli e zucchine. Tra gli alimenti più in auge ci saranno anche il dattero (che troveremo sempre più in dolci, bevande e yogurt), le alghe e lo yaupon, bevanda del Nord America ricca di caffeina utilizzata anche nella mixology.

Si conferma inoltre il trend del food delivery (sempre con un occhio di riguardo al packaging ecosostenibile) e del food aesthetic: anche il prossimo anno rimarrà la mania di postare e condividere sui social i piatti più belli.

Che dire poi degli insetti? Le farine di insetto saranno utilizzate nel 2023 sempre di più per la preparazione di pasta e pasticceria secca. Per quanto riguarda la carne e il pesce coltivati in laboratorio ancora non sappiamo se spopoleranno nel prossimo anno: al momento l’Italia frena per l’immissione nel mercato di questi prodotti “del futuro”.



“Sono un cultore dei valori del Made in Italy, del gourmet, dell’eccellenza italiana e del mangiar sano. Dunque non mi piace molto sentir parlare di farine di insetti, carni sintetiche o cibi prodotti in laboratorio. Un altro trend potrebbe essere quello relativo alla crescita della panificazione botanica con relativi studi approfonditi di teorie sulle spezie ed erbe aromatiche, e speciali farine per gli impasti botanici utilizzabili anche in pizzeria, altro settore trainante per il nostro paese”, ha aggiunto Daniele Bartocci.

Chi è Daniele Bartocci, il pluripremiato giornalista del mondo food

Con un Master Digital Marketing & Communication del Sole 24 Ore ed una grande passione per lo sport, Daniele Bartocci è stato eletto nel 2022 Professionista dell’Anno 2022 comunicazione settoriale presso Borsa Italiana-Piazza Affari (Innovation&Leadership Awards 2022). Nello stesso anno ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Food&Travel Awards riservato alle eccellenze italiane ed il premio come miglior giornalista giovane alla cerimonia in memoria di Renato Cesarini.

A dicembre è entrato nella Top10 dei migliori professionisti italiani impegnati nello sviluppo di un brand nel canale Horeca (premio Bar Awards 2022).

È volto tv e giudice del programma gourmet tv King of Pizza, in onda nel 2022 sul circuito Sky, ed è stato ospite negli anni di varie rubriche, convegni e seminari sul tema food e comunicazione.

Di Indira Fassioni