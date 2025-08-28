Logo Tgcom24
TUTTE LE DATE

Scuola, il calendario 2025-2026: vacanze di Natale da record, ma ponti più contenuti

Moltissimi istituti decidono di chiudere le aule dal 20 dicembre al 6 gennaio. L'autonomia scolastica consente di rimodulare il calendario, ma senza scendere sotto i 200 giorni di lezione

28 Ago 2025 - 11:58
© Ansa

© Ansa

Col nuovo anno scolastico alle porte, studenti e famiglie si sono concentrati non soltanto sulla preparazione a un nuovo ciclo di lezioni, ma anche alle feste previste dal calendario 2025-2026. Il primo "filotto" di giorni liberi che balza agli occhi è quello delle vacanze di Natale, durante le quali gli istituti resteranno chiusi dal 20 dicembre (che è un sabato) al 6 gennaio (martedì). L'altra grande interruzione scolastica si avrà poi a Pasqua, mentre nel resto dell'anno alcuni ponti saranno più contenuti.

Il principio generale al quale si devono attenere i dirigenti scolastici è di non scendere sotto i 200 giorni di lezioni totali. Da qui partono i calcoli locali per l'organizzazione del calendario.

Quando cominciano e quanto durano le vacanze di Natale a scuola

 Le vacanze di Natale "record" quest'anno riguarderanno moltissime scuole. Quasi tutti i calendari regionali indicano il 23 dicembre come data d'inizio, con l'eccezione di Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano in cui si resterà a casa dal 24 dicembre. L'autonomia scolastica offre però la possibilità di decisione ai singoli istituti. Così la maggior parte delle scuole ha stabilito il 20 dicembre come inizio delle Festività, visto che cadrà di sabato. Il rientro in classe resterà invece il classico 7 gennaio.

Quando cominciano e quanto durano le vacanze di Pasqua

 Le vacanze di Pasqua, che nel 2026 cadrà il 5 aprile, vedranno l'interruzione scolastica da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Solo a Trento il rientro è stato posticipato di un ulteriore giorno, all'8 aprile.

I ponti del 2026 a scuola

 A l di là delle cosiddette "Feste comandate", il calendario scolastico 2025-2026 presenta anche altri ponti e periodi di sospensione. A febbraio, in occasione del Carnevale, sono ad esempio previsti giorni di interruzione delle lezioni in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. Come in tutti gli altri casi, la decisione finale spetterà ai singoli collegi dei docenti. Sarà dunque opportuno controllare le variazioni stabilite dalla propria scuola.

  • Festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, che cade di lunedì;
  • 2 maggio, che cade di sabato dopo la Festa di venerdì Primo Maggio;
  • 1° giugno, che cade di lunedì e "si lega" così alla Festa della Repubblica del giorno successivo;
  • in Trentino e in Sardegna si resterà a casa anche il 31 ottobre 2025 e il 28 aprile 2026.

Ecco invece i ponti che quest'anno non ci saranno:

  • Ognissanti: il 1° novembre cade di sabato, dunque non si legherà a nessun "ponte";
  • a Milano la festività di Sant'Ambrogio, il 7 novembre, quest'anno cade di domenica, vanificando il tradizionale ponte dell'Immacolata;
  • 25 Aprile: anche la Festa della Liberazione cade di sabato.

Quando inizia la scuola quest'anno

 Per quanto riguarda invece il rientro a scuola, permangono le medesime differenze da Regione a Regione. La maggior parte degli istituti riaprirà le aule lunedì 15 settembre: parliamo di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Toscana. Altri territori anticipano invece la data d'inizio della scuola:

  • Provincia di Bolzano: lunedì 8 settembre;
  • Provincia di Trento, Veneto, Piemonte e Valle d'Aosta: 10 settembre;
  • Friuli-Venezia Giulia:11 settembre;
  • Lombardia: 12 settembre;
  • Calabria e Puglia: 16 settembre.

Quando finisce la scuola nel 2026

 Per quanto riguarda la chiusura, le date dell'inizio delle prossime vacanze estive vanno dal 6 e all'11 giugno. Con le consuete differenze territoriali. In Lombardia, ad esempio, l'ultimo giorno di scuola sarà martedì 8 giugno.

