Scuola, aumentano gli studenti con il debito: ma fallire il recupero è (molto) difficile

Matematica: è lei la minaccia principale - Sul fronte materie, invece, non avendo a disposizione dati ufficiali sulle discipline che più di altre mettono i bastoni fra le ruote agli studenti, ci si può avvalere di una recente indagine del portale specializzato Ripetizioni.it che ha fatto luce sul tema, aiutando a capire in quali aree le ragazze e i ragazzi hanno più bisogno di aiuto. Ebbene, dati alla mano, le discipline che sembrano aver colpito più duramente sono le stesse che tradizionalmente mettono più in difficoltà gli alunni. Parliamo di Matematica, ma anche di Latino e Greco: materie che hanno rovinato l’estate a più di 1 studente su 3 (tra quanti si sono avvalsi delle lezioni private). Seguono le Scienze (Fisica, Chimica, ecc.) e Italiano, motivo di preoccupazione per più di uno su cinque. Guardando però da vicino i numeri delle scorse edizioni, verrebbe da dire che la “truppa” dei sospesi in giudizio può dormire sonni abbastanza tranquilli. Come accennato, infatti, affrontare l’esame di riparazione di settembre è (quasi) una formalità.