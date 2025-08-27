Pubblica amministrazione, la scure dell’Inps sulle pensioni anticipate

In arrivo un nuovo taglio delle pensioni per gli statali che lasciano prima il lavoro.Quest'anno i dipendenti degli enti locali, della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che vanno in pensione anticipata, con un'età superiore a 65 anni, ma inferiore a 67, non beneficiano della deroga sull'applicazione delle nuove aliquote di rendimento per il calcolo della parte retributiva dell'assegno previdenziale. Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 2491 del 25agosto. Per gli iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug che non hanno diritto alla deroga e che hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate perciò con l'applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024.