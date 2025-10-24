Logo Tgcom24
Pistoia proclamata Capitale italiana del libro 2026

24 Ott 2025 - 13:24
 Pistoia, piazza del Duomo © Istockphoto

È Pistoia la città proclamata Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano. Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all'unanimità ha per titolo "Pistoia: l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro". Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma.

