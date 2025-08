Foto dei figli sui social, in crescita le denunce tra ex coniugi | Le cinque regole da rispettare

Sembra una banalità, ma non lo è: pubblicare le immagini dei propri figli sui social può essere pericoloso. Gli scatti del primo bagnetto, della festa di compleanno, della vacanza estiva restano nel mare magnum della Rete e possono finire nelle mani di malintenzionati. Una consapevolezza che sembra crescere anche in Italia. Come spiega al Messaggero il maggiore Samanta Cimolino, comandante della sezione Atti persecutori del Racis dei carabinieri, si registra negli ultimi mesi un aumento di denunce da parte di genitori che, alle prese con una separazione conflittuale, lamentano come l'ormai ex coniuge pubblichi foto del figlio senza il proprio consenso.