Como, cerca di entrare in Italia dalla Svizzera con una pistola: arrestato kosovaro

Un uomo di origini kosovare è stato arrestato perché in possesso di una pistola completa di caricatore in arrivo dalla Svizzera.

Lo scorso fine settimana la Gdf e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al valico autostradale di Brogeda hanno fermato un individuo residente in Svizzera, in evidente stato di agitazione. Dai controlli è risultato che viaggiava con una pistola semiautomatica parabellum con 8 colpi calibro 9x19 mm, pronta all'uso e con il caricatore inserito all'interno dell'arma senza alcuna sicura. Considerata la potenziale pericolosità della "condotta posta in essere dal soggetto, lo stesso è stato arrestato".