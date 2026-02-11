Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti
Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato
© Afp
Sono almeno dieci i morti e 27 feriti. È il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui almeno sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna. Due corpi senza vita sono stati invece trovati in una residenza vicino alla scuola. Uno dei feriti è poi deceduto in ospedale, portando a 10 morti il bilancio della strage, tra cui l'aggressore.
L'assassino sarebbe una donna
L'assassino sarebbe una donna. La polizia canadese ha però spiegato che, per ragioni di privacy, non verranno subito forniti dettagli sull'identità del sospetto, che però è già stato identificato, e delle sue vittime. Non è al momento noto se ci siano dei minori coinvolti. Lo ha riferito ai giornalisti il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Ken Floyd, aggiungendo che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che la polizia sta ancora indagando sul legame fra le vittime e la presunta autrice della sparatoria
Il premier canadese: "Sono devastato"
Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha detto di essere "devastato" dalla "orribile" sparatoria. "Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno a tutte le famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questi orribili atti di violenza", ha scritto in un post sui social. David Eby, governatore della British Columbia, ha parlato di una "tragedia inimmaginabile" che ha colpito questa ex cittadina mineraria di 2.400 abitanti, mille chilometri a Nord di Vancouver.
La scuola ha 175 studenti
La città di Tumbler Ridge, che ha una popolazione di circa 2.400 persone, si trova più di 1.000 chilometri a nord di Vancouver, vicino al confine con l'Alberta. Il sito web del governo provinciale indica che la Tumbler Ridge Secondary School, cioè l'istituto in cui è avvenuta la sparatoria, ha 175 studenti fra medie e superiori.