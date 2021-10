Tortino di formaggi con crema di funghi

PROCEDIMENTO

In una padella mettete dell'olio Evo, 1 spicchio di aglio e saltate 200 grammi di funghi misti. Ricordate di salare solo alla fine. Frullate poi 250 ml di panna, 250 ml di latte, 100 grammi di formaggio grattugiato, 1 uovo intero e 3 tuorli. Prendete poi una teglia con acqua a 2/3 dell'altezza totale, appoggiate all'interno degli stampi in alluminio o in silicone e versate il composto.

Infornate a 170 gradi per 40 minuti. Ai funghi in padella, dopo averli salati, aggiungete 100 ml di panna. Frullate il tutto lasciando che si vedano i pezzetti di funghi. Impiattate il tortino cospargendolo con la salsa ai funghi.