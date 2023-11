Torta salata chiodini radicchio e brie

PROCEDIMENTO



Tagliate del radicchio lungo. Fate cuocere contemporaneamente 250 grammi di radicchio in pentola con olio e uno spicchio d'aglio e 250 grammi di funghi tipo chiodini in olio Evo con uno spicchio di aglio. Nel frattempo mescolate 200 grammi di panna fresca con 80 grammi di formaggio grattugiato e 3 uova.

Tagliuzzate 180 grammi di brie. Prendete una pasta brisé rotonda e con la sua carta forno appoggiatela in una teglia con cerniera. Per primo mettete il radicchio, poi il brie. Versate infine sopra il composto di panna, uova e formaggio. Chiudete bene i bordi e infornate a 200 gradi per 15-20 minuti.