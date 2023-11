Ciambella al cioccolato, broccoli e mandorle

PROCEDIMENTO



Tagliate 250 grammi di broccoli e cuoceteli in acqua. Mescolate 250 grammi di farina 00, una bustina di lievito, 50 grammi di cacao amaro in polvere e un pizzico di sale. Sciogliete 100 grammi di cioccolato fondente nel microonde o a bagnomaria. In planetaria mescolate 100 grammi di burro con 180 grammi di zucchero di canna. Aggiungete 2 uova (una alla volta), 90 grammi di olio di semi, il cioccolato fuso e la farina con il cacao.

Una volta cotti i broccoli, scolateli e frullateli con poco olio. Aggiungete in planetaria la crema di broccoli, 80 grammi di yogurt intero e 30 grammi di granella di mandorle. Versate in uno stampo imburrato e infarinato da ciambella e fate cuocere a 180 gradi per 40 - 45 minuti a forno statico.

Una volta tolta dal forno, spolverizzate la torta di cacao amaro in polvere o con dello zucchero a velo.