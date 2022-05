Spaghetti con acciughe, pomodorini secchi e burrata

PROCEDIMENTO

Mettete in padella della mollica di pane tagliata grossolanamente con olio Evo e del peperoncino per renderla piccante e croccante. Una volta scurita, mettetela su carta assorbente. Nel frattempo mettete a cuocere 190 grammi di spaghetti. In un'altra padella scaldate l'olio, rosolate uno spicchio di aglio e fate sciogliere qualche acciuga.

Tritate una decina di pomodorini secchi sott'olio e aggiungeteli al resto. Prendete poi mezza burrata e frullatela con un po' di panna. Terminate la cottura degli spaghetti in padella allungando con acqua di cottura della pasta, aggiungete la burrata e amalgamate il tutto.