Spaghetti allo sgombro con limone e zenzero

PROCEDIMENTO

Grattugiate la scorza di 1 limone e spremetene metà succo. Se volete, grattugiate anche un po' di zenzero fresco. Portate a bollore l'acqua salatela e buttate 180 grammi di spaghetti. Fate sciogliere in padella un po' di burro e unite il succo di limone appena spremuto con lo zenzero.

Scolate la pasta e mettetela in padella per farla insaporire con il sughetto preparato. Spezzettate in una ciotola due scatolette di sgombro al naturale e aggiungetele agli spaghetti. Versate acqua di cottura e mantecate bene.