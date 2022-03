Spadellata veg sedano rapa e carciofi

PROCEDIMENTO

Pulite il sedano rapa togliendo la parte esterna più dura e tagliatelo poi a tocchetti. Tagliate 4 carciofi in otto pezzi a poi metteteli a bagno in acqua e limone per non farli annerire. Mettete in padella dell'olio Evo e una cipolla tagliata a fette rosolandola a fiamma alta.

Fatela appassire a fiamma bassa con un pizzico di sale e un po' di acqua o brodo. Aggiungete poi i carciofi e il sedano rapa. Saltate a fuoco vivace. Aggiungete del prezzemolo a fine cottura per insaporire.