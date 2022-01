Spadellata di verze, carciofi e patate

PROCEDIMENTO

In una padella rosolate uno spicchio di aglio in olio Evo, aggiungete le patate, i carciofi, il sale e iniziate la cottura. Saltate le verdure a fuoco vivace, versate del brodo vegetale, coprite e lasciate cuocere per 5 - 6 minuti.

A 2/3 della cottura unite la verza e del brodo, coprite e lasciate cuocere. Salate nuovamente in ultimo.