Spadellata di carciofi con seppie

PROCEDIMENTO

Pulite 4-5 carciofi e tagliateli a spicchi. Metteteli a bagno in acqua con limone per non farli annerire. Tagliate a listarelle 700 grammi di seppie. Cuocete separatemente in due padelle dove avrete messo olio Evo e aglio. Ai carciofi aggiungete sale, acqua con limone e coprite.

Sfumate le seppie con vino bianco quando si saranno asciugate e, una volta pronte, unitele ai carciofi. Aggiungete due manciate di olive denocciolate (perfette le taggiasche) del prezzemolo e della scorza di limone grattugiata.