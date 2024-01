Scrigno di verdura e ricotta su crema di piselli

PROCEDIMENTO

Tagliate le verdure a dadini piccoli, saltate in olio Evo e al bisogno allungate con brodo. Salate. A verdure fredde, amalgamare con la ricotta. Disponete il composto sulla pasta fillo formando due fagottini. Chiudete, mettete in teglia con carta forno e spennellate con olio Evo. Aggiungete del pangrattato. Infornate a 200 gradi per 8 minuti. Appena dorata la parte superiore, girate sull'altro lato.

Tritate la cipolla, fate appassire bene in olio Evo. Saltate i piselli per qualche minuto e salate. Frullate allungando con brodo fino ad ottenere la consistenza desiderata. Servite gli scrigni gia' tagliati sulla crema di piselli.