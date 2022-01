Rotolo di pandoro

PROCEDIMENTO

Per prima cosa preparate la crema: montate insieme il mascarpone con lo zucchero a velo e la panna. Usate circa 200 g di pandoro tagliato a fette dello spessore di un paio di centimetri. Possono essere fette e pezzi diversi (anche di riciclo). Disponetele mettendole vicine su un pezzo rettangolare di carta da forno in modo tale da ottenere un rettangolo di pandoro. Appiattite il rettangolo con un matterello in modo tale da unire insieme i diversi pezzi di pandoro.

A questo punto spennellate la base di pandoro con la bagna di caffè e rum e poi versateci sopra la crema, lasciando almeno un centimetro ai bordi. Arrotolate il rettangolo di pandoro seguendo il verso della lunghezza aiutandovi con la stessa carta da forno. Assicuratevi che il rotolo sia ben compatto. Avvolgete le estremità a caramella e fate riposare in frigorifero per almeno un paio di ore. Al momento di servirlo, eliminate la carta forno, disponete il rotolo su un vassoio e spolverate con cacao amaro.