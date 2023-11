Risotto porcini e taleggio

PROCEDIMENTO

Mettete in acqua tiepida 40 grammi di porcini secchi, strizzateli e sminuzzateli a coltello. Metteteli poi in padella con olio e 160 grammi di riso per risotti. Sfumate con vino bianco per dare acidità.

Salate e iniziate ad allungare con il brodo di verdure. Lasciate sobbollire. Tagliate a piccoli pezzetti 100 grammi di taleggio e unitelo fuori fuoco al riso e mantecate.