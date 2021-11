Risotto con zucca, fonduta di taleggio e granella di nocciole

PROCEDIMENTO

Per la crema di zucca mettete a soffriggere in olio Evo la cipolla tritata finemente con la salvia. Una volta appassita la cipolla, aggiungete la zucca e coprite con brodo vegetale. Per la fonduta di taleggio, scaldate a bagnomaria la panna e la stessa quantità di taleggio tagliato in piccoli pezzi e lasciate sciogliere. Una volta cotta, frullate la zucca.

Mettete il riso in una casseruola e, una volta portato a temperatura, sfumate con abbondante vino bianco. Salate. Allungate poi con il brodo fino a metà cottura. Aggiungete la zucca frullata. Mantecate fuori fuoco con 50 grammi di formaggio grattugiato e colate la fonduta di taleggio precedentemente preparata. Completate spolverizzando con la granella di nocciole.