Quiche al cavolo nero

PROCEDIMENTO

Tagliate sottilmente 1 porro e le foglie di cavolo nero. In una padella con olio Evo fate appassire il porro. Aggiungete poi il cavolo, sale, pepe, amalgamate, coprite e lasciate cuocere per 15 minuti. Mettete il tutto in un recipiente da parte in modo che si raffreddi.

Aggiungete 200 grammi di formaggio tagliato a tocchetti, un po' di timo, 80 grammi di formaggio grattugiato, 3 uova, sale e pepe. Mettete una pasta brisè rotonda con carta forno in una teglia, disponete il composto, chiudete bene i bordi e infornate a 180 gradi, in forno statico per 30 minuti.