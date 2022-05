Quiche ai carciofi

PROCEDIMENTO

Pulite e tagliate a fettine 4 carciofi. Riponeteli a bagno in una ciotola piena di acqua acidula per non farli annerire. In una padella versate olio Evo per poi far appassire una cipolla tagliata a fettine. Aggiungete i carciofi precedentemente tagliati e regolate di sale, poi completate la cottura. Qualora ci fosse bisogno, allungate il tutto con un po’ di acqua acidula.

In una ciotola sbattete 3 uova con 300 g di panna da cucina e 100 g di formaggio grattugiato. Per conferire maggiore sapore aggiungete 10 pomodorini secchi sott’olio e 10 olive verdi snocciolate e tagliuzzate. Al composto aggiungete anche i carciofi. Srotolate la pasta brisée e disponetela all’interno di una teglia rotonda. Versate il composto e chiudete i bordi della pasta brisée, dopodiché infornate e cuocete nel forno a 200 gradi per 25 minuti.