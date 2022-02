Polpette di pesce in umido

PROCEDIMENTO

Sbucciate 200 grammi di patate poi lessatele o cuocetele a vapore. In una padella rosolate 1 spicchio di aglio in olio Evo, aggiungete 500 grammi di polpa di pomodoro e lasciate cuocere. In un'altra padella mettete dell'olio Evo, 1 spicchio di aglio e 150 grammi di erbette tagliuzzate grossolanamente.

Frullate poi le erbette con 500 grammi di polpa di pesce bianco, 2 uova, le patate e 40 grammi di formaggio grattugiato. Aiutatevi con del pangrattato e formate delle polpette con il composto preparato, lavoratele con la farina e friggetele in abbondante olio Evo. Una volta rosolate, mettetele su carta da cucina, salatele e aggiungetele alla salsa di pomodoro preparata poco prima.