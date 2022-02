Pollo al forno con arance e finocchi

PROCEDIMENTO

Dividete 1 finocchio in 4 pezzi e poi con una mandolina fate delle fettine sottili. Tagliate un'arancia a fette, unitela ai finocchi e condite con olio, sale e pepe. Mettete da parte. Lavate due cosce di pollo e togliete l'eccesso di acqua tamponando con della carta da cucina.

Infarinate le cosce di pollo e mettetele a cuocere in padella con un filo di olio e una noce di burro. Rosolatele fino a quando non avranno preso un bel colore dorato. Trasferitele in una pirofila aggiungete le arance e i finocchi. Irrorate con 200 ml di succo di arancia e 200 ml di brodo. Infornate a 200 gradi per 40 minuti.