Pasta con pesto di piselli

PROCEDIMENTO

Mettete in padella l'olio Evo con 1 spicchio di aglio e 200 grammi di pisellini surgelati. Lasciate cuocere. Allungate con acqua al bisogno. Salate all'ultimo. Frullate con olio, formaggio grattugiato, pecorino, basilico e pinoli. Fate cuocere in acqua salata 320 grammi di pasta per 4 persone.

Mettete il composto frullato in padella, allungate con acqua di cottura della pasta e, una volta scolata, unitela al pesto in padella. Amalgamate bene. Al bisogno allungate ancora con l'acqua di cottura della pasta. Impiattate e spolverizzate con formaggio grattugiato prima di servire.